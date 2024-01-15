Стало известно, какую машину в качестве взятки мог получить вице-мэр Шеломенцев

Ради нового авто пришлось расстаться с Nissan Teana

15 января 2024, 15:20, ИА Амител

Фото: amic.ru

Вице-мэр Барнаула Антон Шеломенцев мог получить взятку в виде автомобиля Subaru Outback. Об этом amic.ru сообщили источники, знакомые лично с чиновником. Предположительно, автомобиль Шеломенцеву в 2020 году передал один из перевозчиков. Скорее всего, им был Олег Бесчастный.

Источники рассказали, что очень удивились, когда в 2020 году Антон Шеломенцев стал разъезжать на новенькой машине. Своим коллегам он говорил, что купил ее.

Как следует из данных декларации о доходах чиновника за 2020 год, он заработал 1,9 миллиона рублей (по данным следствия, примерно такую сумму мог Шеломенцев получить в качестве взятки). Также чиновник зарегистрировал тот самый автомобиль Subaru Outback, хотя за год до этого ездил на Nissan Teana. Также в собственности Антона Шеломенцева квартира площадью 85,7 квадратного метра. Судя по всему, именно в нее наведались оперативники, когда проводили обыски у Антона Шеломенцева.

А вот по итогам 2021 года чиновник не отчитывался. Это связано с тем, что в том году он перешел на новую должность с поста главы профильного комитета, что позволяет ему не раскрывать свои доходы за прошлый год. Аналогично и с на тот момент руководителем данного комитета Иваном Гарматом, который позже покинул муниципальную службу.

Как неоднократно писал amic.ru, 11 января 2024 года в Барнауле задержали заместителя главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, на чиновника завели уголовное дело по соответствующей статье.

По данным следствия, в 2020 году Шеломенцев, работая председателем комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула, через посредника получил взятку 2 млн рублей от предпринимателя, который занимался пассажирскими перевозками. Сумма была заплачена за то, чтобы чиновник покровительствовал определенному предприятию и обеспечивал ему возможность беспрепятственно работать на выбранных маршрутах, несмотря на отсутствие соответствующих требованиям автобусов.

Источники amic.ru рассказали, что перевозчиком, давшим взятку Шеломенцеву, может быть Олег Бесчастный.