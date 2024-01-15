Стало известно, какую машину в качестве взятки мог получить вице-мэр Шеломенцев
Ради нового авто пришлось расстаться с Nissan Teana
15 января 2024, 15:20, ИА Амител
Вице-мэр Барнаула Антон Шеломенцев мог получить взятку в виде автомобиля Subaru Outback. Об этом amic.ru сообщили источники, знакомые лично с чиновником. Предположительно, автомобиль Шеломенцеву в 2020 году передал один из перевозчиков. Скорее всего, им был Олег Бесчастный.
Источники рассказали, что очень удивились, когда в 2020 году Антон Шеломенцев стал разъезжать на новенькой машине. Своим коллегам он говорил, что купил ее.
Как следует из данных декларации о доходах чиновника за 2020 год, он заработал 1,9 миллиона рублей (по данным следствия, примерно такую сумму мог Шеломенцев получить в качестве взятки). Также чиновник зарегистрировал тот самый автомобиль Subaru Outback, хотя за год до этого ездил на Nissan Teana. Также в собственности Антона Шеломенцева квартира площадью 85,7 квадратного метра. Судя по всему, именно в нее наведались оперативники, когда проводили обыски у Антона Шеломенцева.
А вот по итогам 2021 года чиновник не отчитывался. Это связано с тем, что в том году он перешел на новую должность с поста главы профильного комитета, что позволяет ему не раскрывать свои доходы за прошлый год. Аналогично и с на тот момент руководителем данного комитета Иваном Гарматом, который позже покинул муниципальную службу.
Как неоднократно писал amic.ru, 11 января 2024 года в Барнауле задержали заместителя главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, на чиновника завели уголовное дело по соответствующей статье.
По данным следствия, в 2020 году Шеломенцев, работая председателем комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула, через посредника получил взятку 2 млн рублей от предпринимателя, который занимался пассажирскими перевозками. Сумма была заплачена за то, чтобы чиновник покровительствовал определенному предприятию и обеспечивал ему возможность беспрепятственно работать на выбранных маршрутах, несмотря на отсутствие соответствующих требованиям автобусов.
Источники amic.ru рассказали, что перевозчиком, давшим взятку Шеломенцеву, может быть Олег Бесчастный.
15:40:42 15-01-2024
странно, что комментариев нет
15:41:45 15-01-2024
сидят в верхах вот такие "решалы" и за взятки возможно ухудшают жизнь народа. Когда уже им руки то отрубать начнут??? А то так и будем кормить этих дармоедов
19:48:22 15-01-2024
гость (15:41:45 15-01-2024) сидят в верхах вот такие "решалы" и за взятки возможно ухудш... Возможно ухудшают) коронная фраза))) а возможно и не ухудшают, да?))))
15:42:16 15-01-2024
Я почему то верю в наших новых (старых) следователей и верю, что Манишин и есть маньяк. Скорей бы уже направили дело в суд. Снимаю шляпу перед ОРД и следствием
15:42:51 15-01-2024
Хотя, если бы хотя бы по совести выполнял свою другую работу, а не отписывался, что денег у Комитета не хватает, то я его бы простил и понял. А так-на нары. Совесть маленько надо иметь (в России не американский менталитет )
19:50:35 15-01-2024
без комментариев (15:42:51 15-01-2024) Хотя, если бы хотя бы по совести выполнял свою другую работу... А вы, простите, кто такой чтобы прощать? От вашего решения что-нибудь бОльшее чем куда ваша опа сядет зависит?
16:29:31 15-01-2024
А как так можно сделать, чтобы машину купил один, а поставил на учёт другой гражданин без всяких записей в документах? Или у "перевозчиков" всё схвачено, за всё заплачено?
16:33:14 15-01-2024
Гость (16:29:31 15-01-2024) А как так можно сделать, чтобы машину купил один, а поставил... Вы что, хотите потянуть за ниточки и начать распутывать коррупционный клубок еще и в РЭО ГИБДД?
00:25:52 16-01-2024
Гость (16:33:14 15-01-2024) Вы что, хотите потянуть за ниточки и начать распутывать корр... Оставьте в покое гаишников - их и так почти не осталось, на дорогах все ездят как хотят, хоть на красный, хоть поперек, паркуются на перекрестках - уже следить некому.
16:49:39 15-01-2024
Гость (16:29:31 15-01-2024) А как так можно сделать, чтобы машину купил один, а поставил... ДКП на 100 тыщ и все, ставь себе на учет без проблем хотя прокуроры обычно такое бдят при проверке сведений о доходах, тут тачка ценой с годовой доход
19:51:32 15-01-2024
Гость (16:29:31 15-01-2024) А как так можно сделать, чтобы машину купил один, а поставил... Договор купли-продажи, слышал про такой?
16:31:39 15-01-2024
Его подставили недоброджелатели, постоянно жаловшиеся на плохую работу общественного транспорта и скверные дороги. А он достойный руководитель. Общественник. Вполне бы мог возглавить любое министерство в крае.
16:38:32 15-01-2024
Гость (16:31:39 15-01-2024) Его подставили недоброджелатели, постоянно жаловшиеся на пло... А что, по-Вашему,транспорт хорошо работает? И да, жаль, что он не стал министром- тогда бы общественный резонанс был бы сильнее и дело дошло бы до Москвы, а там- расследование, приговор, пуля в затылок любителю что-нибудь застроить...
16:44:35 15-01-2024
Гость (16:31:39 15-01-2024) Его подставили недоброджелатели, постоянно жаловшиеся на пло... Подкинули Субарика и 2 миллиона? Вот ведь нехорошие люди!!!
00:29:03 16-01-2024
Гость (16:31:39 15-01-2024) Его подставили недоброджелатели, постоянно жаловшиеся на пло... Зачем министром - даешь губернатором!
16:55:44 15-01-2024
Что то скромный какой то взяточник. Ещё бы подержанным вазом взятку брал бы.
16:57:54 15-01-2024
С одного ведра (теана) на другое ведро (субара) пересел и плюсом к этому сел. :-)
17:18:01 15-01-2024
Гость (16:57:54 15-01-2024) С одного ведра (теана) на другое ведро (субара) пересел и пл... Ну да, как-то бестолково. Вот если бы бессмертие получил - клево было бы. Ну или +200% опыта.