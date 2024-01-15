Вице-мэр Барнаула Антон Шеломенцев мог получить взятку автомобилем
Предположительно, машину чиновнику передали в 2020 году
15 января 2024, 08:28, ИА Амител
Вице-мэр Барнаула Антон Шеломенцев мог получить взятку в виде автомобиля. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на собственный источник.
Предположительно, машину Шеломенцеву в 2020 году передал один из перевозчиков. Возможно речь идет об Олеге Бесчастном, имя которого звучало на заседании суда 12 января, когда Шеломенцеву избирали меру пресечения.
Отметим, что Олег Бесчастный ранее опроверг свое отношение к делу Шеломенцева. Стоимость автомобиля, который могли передать чиновнику, не уточняется.
Посредником в передаче взятки мог быть некий Сергей Щукин, который, по данным следователей, с ноября прошлого года заключен под стражу.
По данным следствия, в 2020 году Шеломенцев, будучи председателем дорожного комитета, через посредника получил 2 млн рублей от предпринимателя, который занимался пассажирскими перевозками.
09:10:56 15-01-2024
Надеюсь теперь он будет ездить на мохнатом мотороллере
09:56:25 15-01-2024
Вот теперь это будет показательный "спектакль" ему конечно по полной дадут. Однако стоит задуматься а сколько ещё чиновников "гребут" купюры . А главное все они как под гипнозом - ну страх потеряли. В городе только и обещают то новые автобусы,то новые трамваи,то обновлённые парки,то комфортабельные больницы и поликлиники ,и т.д.. А на самом деле идёт повышение цен на коммунальные платежи,на проезд простите " в задрыпаных" маршрутках,на ряд продуктов. А в администрации всё по прежнему "всё в копилочку" и это уже диагноз .
10:25:19 15-01-2024
Почему речь только про 2020 год? надо поднять документы по всем годам, в которых перезаключались договоры на оказание услуг пассажирских перевозок между городской администрацией и перевозчиками. Вряд ли эта взятка - единичный случай. Другая тема для размышлений - не был ли господин Шеломенцев сам посредником (как Сергей Щукин) для передачи взяток вышестоящим чиновникам?
10:55:52 15-01-2024
Федор (10:25:19 15-01-2024) Почему речь только про 2020 год? надо поднять документы по в... ну так его и взяли по этому...если посмотреть на дела того года..только никто не сдает, передел идёт, но медленно он идёт