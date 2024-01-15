Вице-мэр Барнаула Антон Шеломенцев мог получить взятку автомобилем

Предположительно, машину чиновнику передали в 2020 году

15 января 2024, 08:28, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Вице-мэр Барнаула Антон Шеломенцев мог получить взятку в виде автомобиля. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на собственный источник.

Предположительно, машину Шеломенцеву в 2020 году передал один из перевозчиков. Возможно речь идет об Олеге Бесчастном, имя которого звучало на заседании суда 12 января, когда Шеломенцеву избирали меру пресечения.

Отметим, что Олег Бесчастный ранее опроверг свое отношение к делу Шеломенцева. Стоимость автомобиля, который могли передать чиновнику, не уточняется.

Посредником в передаче взятки мог быть некий Сергей Щукин, который, по данным следователей, с ноября прошлого года заключен под стражу.

По данным следствия, в 2020 году Шеломенцев, будучи председателем дорожного комитета, через посредника получил 2 млн рублей от предпринимателя, который занимался пассажирскими перевозками.