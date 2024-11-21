СМИ: у организатора "голой" вечеринки прошли обыски
У Мишина обнаружили сверток с неизвестным веществом
21 ноября 2024, 23:30, ИА Амител
Обыски у продюсера Игоря Мишина, которого называют организатором "голой" вечеринки, прошли по делу о связях с украинскими террористами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.
СМИ сообщали, что обыски прошли еще сегодня утром, 21 ноября. Издание писало, что правоохранители изъяли сверток с веществом, который направили на экспертизу.
"Нашли у него, предположительно, запрещенные вещества, но пришли изначально по делу, в рамках которого проверяется связь лиц, обвиняемых в пособничестве украинским террористам", – сказал источник.
Агентство отмечает, что в феврале пресс-служба МТС заявляла о работе Мишина в качестве генерального продюсера кинотеатра KION.
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