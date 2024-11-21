СМИ: у организатора "голой" вечеринки прошли обыски

У Мишина обнаружили сверток с неизвестным веществом

21 ноября 2024, 23:30, ИА Амител

Полицейские мигалки / Фото: unsplash.com / Go to Scott Rodgerson's profile Scott Rodgerson

Обыски у продюсера Игоря Мишина, которого называют организатором "голой" вечеринки, прошли по делу о связях с украинскими террористами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

СМИ сообщали, что обыски прошли еще сегодня утром, 21 ноября. Издание писало, что правоохранители изъяли сверток с веществом, который направили на экспертизу.

"Нашли у него, предположительно, запрещенные вещества, но пришли изначально по делу, в рамках которого проверяется связь лиц, обвиняемых в пособничестве украинским террористам", – сказал источник.

Агентство отмечает, что в феврале пресс-служба МТС заявляла о работе Мишина в качестве генерального продюсера кинотеатра KION.