"Сначала я плакал". Дворник из Новосибирска работает почти 20 лет, имея лишь одну руку

Роман Сафаров потерял руку, попав под поезд, но вернулся к своей работе и уже почти два десятилетия справляется с лопатой и метлой

29 декабря 2025, 22:00, ИА Амител

Роман Сафаров / Фото: "КП-Новосибирск"

В новосибирском студенческом городке НГУ каждый день можно встретить Романа Сафарова – дворника, который одним своим присутствием дает урок силы духа. Он подметает дорожки и сгребает снег, хотя у него нет одной руки. Эта история началась в 2006 году с трагедии и продолжается сегодня как пример поразительной стойкости, пишет "КП-Новосибирск".

Тогда, провожая жену на вокзал в родной деревне в Чановском районе, Роман неожиданно оказался в опасной близости от железнодорожных путей.

«Зацепило меня, даже не понял как. Очнулся уже без руки», – вспоминает он.

Осознание случившегося обрушилось на него и семью – плакали и он, и жена. Впереди были долгие месяцы в больницах, попытки подобрать протез, которые так и не увенчались успехом, – сегодня протезы пылятся без дела.

Самым сложным стал год, когда он учился заново выполнять самые простые бытовые действия, опираясь на поддержку семьи. Его тесть взял на себя заботу о двух маленьких детях, давая Роману время на физическое и психологическое восстановление.

Но он не мыслил себя без работы. Сначала он попробовал вернуться в охрану, но в итоге снова взял в руки метлу.

«Я же официально и не увольнялся. Когда руку потерял, вместо меня то тесть выходил, то еще кто-то помогал. А я как числился дворником, так и остался», – просто говорит он о своем возвращении.

Вопреки всем ожиданиям он научился мастерски управляться с лопатой и всем необходимым инвентарем одной рукой.

Коллеги и студенты, видя его за работой, часто подходили с предложением помочь.

«Жизнь всему учит. Ничего, справляемся», – отвечает он с улыбкой.

Его ежедневный труд стал немым, но красноречивым напоминанием о том, что человеческая воля способна преодолеть самые тяжелые обстоятельства.