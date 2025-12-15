"Большинство — огнестрельные переломы". Как на Алтае лечат получивших ранения бойцов СВО

К нормальной жизни участников спецоперации возвращают как военные, так и гражданские врачи

Травматология во время проведения спецоперации стала критически важным направлением в вопросе оказания помощи военным. Об этом на заседании комиссии краевой Общественной палаты по вопросам охраны здоровья граждан и развития здравоохранения рассказал известный в регионе врач Андрей Коломиец. Сейчас он по совместительству работает в Алейском военном госпитале, куда бойцы попадают на долечивание. По словам специалиста, в подавляющем большинстве случаев лечить приходится огнестрельные переломы рук и ног. Часть пациентов направляют за специализированной помощью в гражданские клиники края.

"Эвакуировать раненого сразу почти невозможно"

Уровень смертности на госпитальном этапе, который в Великую Отечественную войну был 50–60%, а в Чеченскую – 30–40%, сейчас составляет 2–3%, рассказал Коломиец. И добавил, что это не позитивная статистика: просто тяжелораненых сегодня почти невозможно сразу эвакуировать с поля боя и довезти до врачей. Специалист знает об этом не понаслышке, ведь в 2022-м ездил в командировку в ЛНР, где трудился в военном госпитале.

«При использовании дронов и других современных средств поражения вывоз раненых с "ленточки" крайне затруднен. Когда я работал в Стаханове, поступление раненых было в среднем на первые, вторые, даже третьи сутки. В первые шесть часов, как нужно медикам, практически никак невозможно вывезти. Это делают только ночью. А значит, тяжелораненые остаются на поле боя. Выживают те, кто реально может выжить», – объяснил Коломиец.Усугубляет ситуацию и циничная жестокость врага: медиков тоже стараются уничтожить.

Средства защиты российских бойцов тоже совершенствуются – бронежилеты, каски и защитные очки позволяют уберечь от мелких осколков. Уязвимыми остаются именно руки и ноги, которые и страдают больше всего. А военные с ранениями конечностей выживают хорошо – товарищи оказывают им первую помощь, относят в укрытие и, когда появляется возможность, доставляют в военный госпиталь.

Спасти конечность помогает металл

В прифронтовых госпиталях основной объем операций составляют ампутации и остеосинтез – фиксация сломанной конечности при помощи металлических конструкций. Причем медики отдают предпочтение не классическим аппаратам Илизарова, а стержневым военно-полевым комплектам (КСВП).

«Это аппараты внешней фиксации, которые можно накладывать в очень сложных условиях, без электричества и аккумуляторных дрелей, без репозиции. Аппарат Илизарова – штука хорошая, но для тыловых госпиталей. Его сложно установить без ассистента и это занимает много времени. А остеосинтез при помощи КСВП мне удавалось сделать за 25 минут без помощника. С этим устройством человек может передвигаться на костылях и мы можем транспортировать его уже в тыл, для специализированной помощи», – рассказал Коломиец.Впрочем, и аппараты Илизарова в прифронтовых госпиталях используют.

«Когда идет массовое поступление раненых, ты очень быстро расходуешь металл. Потом ты уже работаешь исходя не из того, как быстрее и лучше, а из того, что есть под рукой. Поэтому бывают и комбинации разных конструкций – врач смотрит, что чем можно заменить», – отметил травматолог.

Хирургам приходится быть травматологами

В тыловых военных госпиталях занимаются уже долечиванием бойцов – снимают установленные конструкции и переходят к следующим этапам. В Алтайском крае такую помощь оказывают в Алейске, где работает филиал № 5 425-го военного госпиталя Минобороны России.

С этого года Коломиец трудится там на четверть ставки – приезжает один раз в неделю, осматривая пациентов и проводя операции. По его словам, большинство специалистов госпиталя – гражданские хирурги, которым не всегда просто работать по травматологическому профилю.

«Основная проблема в нехватке специалистов, владеющих нужными технологиями. Огнестрельные, открытые и нагноившиеся переломы, аппараты Илизарова, стержневые комплекты – нужна хорошая подготовка по этому направлению. Общие хирурги эти основные виды остеосинтеза не так хорошо знают», – пояснил врач.По словам Коломийца, около 90% бойцов поступают в госпиталь Алейска именно с огнестрельными переломами.

Подавляющее большинство пациентов – не местные, а жители других регионов, которые служат в Алейске, рассказывает начальник госпиталя Владимир Литвинов. Это тоже создает сложности.

«Наш казарменный фонд не способен разместить такое большое количество, поэтому они за свой счет снимают жилье в городе. Это этап, когда мы определяем дальнейшие действия – либо боец подлежит освидетельствованию и увольнению, либо нуждается в госпитализации и лечении», – рассказал Литвинов.Проблему нехватки специалистов госпиталь решает сотрудничеством с гражданскими больницами. Бойцов направляют в медучреждения Алтайского края, самые крупные из которых – БСМП № 1 и БСМП № 2, а также Алтайская краевая клиническая больница. Там травматологическое направление развито на высоком уровне. Эта помощь оказывается по госконтрактам и оплачивается из средств Минобороны РФ.

Так, в 2025 году в БСМП № 2 стационарное лечение прошло 138 бойцов СВО, из которых 108 – по травматологическому профилю. Через стационары Краевой клинической больницы прошло 262 военнослужащих, но здесь чаще оказывают реабилитационную помощь.

В БСМП № 1 лечат бойцов СВО с самого начала спецоперации, рассказал главный врач Андрей Макин. По его словам, сейчас эта работа уже отлажена – военнослужащим организуют "зеленый коридор", чтобы обследоваться и получить помощь в кратчайшие сроки. Травматологам больницы приходится работать и с очень сложными случаями.

«У нас было два пациента, которые провели в больнице по три-четыре месяца. Это были обездвиженные люди, с дефектами, с множеством установленных аппаратов. Современные методы лечения с замещением костной ткани позволили нам поставить их на ноги. Сейчас они передвигаются самостоятельно. Когда есть возможность вернуть к привычной жизни молодого человека, это очень здорово», – поделился Макин.Владимир Литвинов подчеркнул, что взаимодействие с гражданскими клиниками выстроено очень эффективно и дает хороший результат.

Можно "догулять" до инвалидности

Впрочем, проблем врачам иногда добавляют сами бойцы, заметил начальник военного госпиталя.

«Военнослужащие, бывает, сами безответственно относятся к своему здоровью. Получив ранение и пройдя первичное лечение, они приезжают в отпуск. Но они не сразу идут к нам, а гуляют в течение месяца-полутора. В итоге они "запускают" свои ранения и приезжают уже с гнойными остеомиелитами», – сказал Литвинов.Многие и вовсе тянут до последних дней отпуска, чем создают себе еще и юридические проблемы.

Об этом же рассказал и главврач БСМП № 1. По его словам, нарушение сроков ношения аппаратов фиксации не только затрудняет восстановление, но и может привести к осложнениям вплоть до некроза, нагноений и даже гангрены. Затянув, человек может стать инвалидом.

«Когда сроки фиксации уже исходят, нужно как можно скорее начать дальнейшее лечение. Но есть люди, которым поставили конструкцию, и они думают: "Пускай стоит, не мешает". Надо этих людей находить и активно приглашать», – убежден Андрей Макин.По его словам, с началом тесного взаимодействия больницы с военным госпиталем таких пациентов стало меньше. Медики стараются не терять из виду бойцов, которые вернулись с фронта с установленными металлоконструкциями. Но такие еще есть.

«Родственникам, знакомым, соседям, которые видят, что человек никуда не обращается, нужно сообщать об этом в местную администрацию. Там уже знают, куда обратиться дальше», – посоветовал главврач.Председатель комиссии по вопросам охраны здоровья граждан и развития здравоохранения Юрий Овиденко добавил, что Общественная палата в дальнейшем будет уделять внимание еще и психологической и социальной реабилитации бойцов СВО. По его словам, важно не только оказать человеку медицинскую помощь, но и вернуть его в гражданскую жизнь.