В отдельных районах пройдет небольшой снег

21 декабря 2024, 06:00, ИА Амител

Следы на снегу / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Небольшой снег в отдельных районах и слабая метель ожидаются в Алтайском крае днем 21 декабря. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

По краю температура составит -2...-7 градусов. В отдельных районах небольшой снег, слабая метель. Дороги местами покроет гололедица.

Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут -3...-5 градусов. В начале дня пройдет небольшой снег. На дорогах также местами гололедица.

Ветер юго-западный, 3-8 м/с.