Крепких морозов, по предварительным данным, не будет

09 ноября 2025, 11:01, ИА Амител

Снег в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

До конца ноября 2025 года в Алтайском крае ожидаются облачные дни, которые принесут снег, дождь и плюсовые температуры. Заморозки будут небольшими, до -7 градусов. Об этом сообщают сервисы "Яндекс.Погода" и Gismeteo.

"Яндекс.Погода"

Судя по прогнозу "Яндекс.Погоды", ноябрь в Алтайском крае будет непривычно теплым. Крепких морозов, которые обычно ударяют по региону в конце последнего осеннего месяца, пока не предвидится. Самыми теплыми будут сутки 16 ноября: в этот солнечный день столбики термометров будут колебаться от 0 до +1 градуса. Наиболее холодным днем будет 30 ноября – температура воздуха опустится до -7 градусов. Тринадцать дней месяца – снежные, три из них принесут дождь. Небо над регионом будет ясным 16, 21 и 28 ноября.

Gismeteo

Этот прогноз отличается от предыдущего отсутствием солнечных дней и более низкими температурами. По данным синоптиков, самым холодным днем будет 28 ноября: ожидаются заморозки от -6 до -8 градусов. Наиболее теплым днем при этом также остается 16 ноября. Снежных дней здесь 14, восемь из них пройдут с дождем.

Напомним, 9 ноября в Алтайском крае сохраняется порывистый ветер до 20 м/с. О правилах безопасности в непогоду можно прочитать здесь.