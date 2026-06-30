Постпред РФ при ОБСЕ указал на милитаризацию Европы и опасные нарративы об "агрессивной России"

30 июня 2026, 17:51, ИА Амител

НАТО, конфликт / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

По заявлению постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрия Полянскогов беседе с РИА Новости, Европа может оказаться втянутой в конфликт с Москвой еще до 2030 года. Дипломат указал не только на активную милитаризацию и целенаправленную подготовку к войне в европейских странах, но и на тревожную тенденцию — снижение порога для возможных провокаций.

По словам Полянского, из‑за этого Европа рискует оказаться в состоянии войны гораздо раньше, причем вне зависимости от чьих‑либо намерений. Он также отметил, что в качестве обоснования такой линии используется нарратив об "агрессивной России" и приписываемые ей планы нападения на соседние государства.

Ранее замглавы МИД Александр Грушко высказывал мнение, что Запад ведет подготовку к столкновению с Москвой ориентировочно к 2030 году, при этом ключевой целью Евросоюза и НАТО дипломат назвал стратегическое поражение России.

В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров в статье "Украина, Европа и глобальная безопасность" обратил внимание на попытки Европы выиграть время, чтобы добиться нужной степени боеготовности к 2030 году.

В качестве иллюстрации министр привел высказывание начальника бельгийского Генштаба, который, по оценке Лаврова, цинично заявил, что у европейцев "есть еще несколько лет благодаря крови украинцев, которые покупают нам это время".

Лавров также подчеркнул, что сложившаяся международная обстановка несет в себе риски прямого столкновения НАТО с Россией — и такой конфликт способен стремительно перерасти в обмен ядерными ударами.