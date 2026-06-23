Путин: западные страны открыто говорят о подготовке к войне с Россией

При этом страны НАТО наращивают военные бюджеты, отметил президент

23 июня 2026, 21:34, ИА Амител

На послании Путина Федеральному Собранию / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Западные страны открыто говорят о подготовке к войне с Россией и наращивают военные бюджеты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Как передает ТАСС, российский лидер отметил, что ранее страны НАТО ограничивались "поддержкой киевского режима, пришедшего к власти незаконным вооруженным путем с помощью государственного переворота".

«Теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные наступательные бюджеты», — подчеркнул Путин.

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий предложил с пятого класса готовить школьников к конфликту с НАТО.