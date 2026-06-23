Путин: западные страны открыто говорят о подготовке к войне с Россией
При этом страны НАТО наращивают военные бюджеты, отметил президент
23 июня 2026, 21:34, ИА Амител
На послании Путина Федеральному Собранию / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Западные страны открыто говорят о подготовке к войне с Россией и наращивают военные бюджеты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Как передает ТАСС, российский лидер отметил, что ранее страны НАТО ограничивались "поддержкой киевского режима, пришедшего к власти незаконным вооруженным путем с помощью государственного переворота".
«Теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные наступательные бюджеты», — подчеркнул Путин.
Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий предложил с пятого класса готовить школьников к конфликту с НАТО.
21:37:56 23-06-2026
ну, судя по их разговорам ... осталось года 3-4 ...
22:10:24 23-06-2026
ну Сечин говорил, что все норм. теперь Путин...готовимся?
22:21:35 23-06-2026
Паника?
00:09:59 24-06-2026
Надеюсь Владимир Путин с Андреем Белоусовым по просьбе Великого учёного руса и профессора Игоря Острецова, прикажут вывести на орбиту Земли и оснастить им большие самолёты бомбардировщики, а именно уже готовым и компактным ускорителем частиц на обратной волне Алексея Богомолова, для гарантированной защиты РФ от атомной угрозы Запада, один короткий импульс и боеголовки атомных зарядов в подземных шахтах США и НАТО и на подлодках США и НАТО начнут плавиться и так же начнут плавиться атомные двигатели на подлодках США и НАТО и на авианосцах США и НАТО и так же применить его для создания гражданских атомных безотходных станций замкнутого цикла и поставить на конвейерную сборку этот ускоритель.
11:19:53 24-06-2026
Светослав (00:09:59 24-06-2026) Надеюсь Владимир Путин с Андреем Белоусовым по просьбе Вели... а как же огромные человекообразные роботы на ядерных реакторах?
11:38:52 24-06-2026
Мусик (11:19:53 24-06-2026) а как же огромные человекообразные роботы на ядерных реактор... ответственный за них зам.министра в погонах сел за коррупцию и воровство
04:17:13 24-06-2026
Ну, президент лет 10 назад отмечал, что при нём пенсионный возраст не поднимут. И что?
07:36:25 24-06-2026
Гость (04:17:13 24-06-2026) Ну, президент лет 10 назад отмечал, что при нём пенсионный в... Это значит что на Западе не говорят о том, что они готовятся к войне с нами и не наращивают военные наступательные бюджеты.... Не стоит беспокоиться...
09:29:32 24-06-2026
Гость (04:17:13 24-06-2026) Ну, президент лет 10 назад отмечал, что при нём пенсионный в...
Путин заявлял, что никакого нападения на Украину никогда не будет. Верить политикам, все равно что плевать против ветра
12:02:25 24-06-2026
Гость (09:29:32 24-06-2026) Путин заявлял, что никакого нападения на Украину никогда... А нападения и не было, очнись хохел. Украина стала усиленно долбить Донбасс в конце 21 и начале 22 годов, России пришлось впрячься, защитить своих граждан от хохляцкого геноцида. Или в твоей ципсошной методичке по-другому написано, а хохел ?
08:15:50 24-06-2026
Светослав (00:09:59 24-06-2026) Надеюсь Владимир Путин с Андреем Белоусовым по просьбе Вели...
выздоравливайте, великий рос
08:44:48 24-06-2026
открыто говорят о подготовке к войне ---- И?
10:55:51 24-06-2026
"Если драка неизбежна, то нужно бить первым" (С)
14:57:20 24-06-2026
Гость (10:55:51 24-06-2026) "Если драка неизбежна, то нужно бить первым" (С)...
- Если драка неизбежна, то нужно бить первым
- А как точно убедиться что драка неизбежна?
- Ну если бить первым, то драка 100 % неизбежна
11:17:31 24-06-2026
А с чего это вдруг Европа решила повоевать? Просто так вот взяли и решили?
12:53:11 24-06-2026
Гость (11:17:31 24-06-2026) А с чего это вдруг Европа решила повоевать? Просто так вот в... Ничего она решить не может. Они в оккупации США. Но на хозяев поднимать ногу нельзя,а на этих можно
11:28:45 24-06-2026
При нападении Европы - главное вовремя заблокировать телегу?
11:29:26 24-06-2026
Не всегда шевеление улья с пчёлами палкой полезно. Можно прожить с осиным гнездом на чердаке много десятилетий, и не чувствовать дискомфорта. Но мы пошли другим путём.
11:46:36 24-06-2026
Гость (11:29:26 24-06-2026) Не всегда шевеление улья с пчёлами палкой полезно. Можно про... Ай красавец, хорошо сказал. Более того, наши пчёлы в их ульях и свой мёд держали, и свои домики, и своих личинок, и жили дружно, и не жалил никто никого.
12:54:53 24-06-2026
Гость (11:29:26 24-06-2026) Не всегда шевеление улья с пчёлами палкой полезно. Можно про... Особенно если бахнуть палкой раз и стоять с тупым видом смотреть на него без специального костюма. Который оказалось кто-то своровал
13:39:02 24-06-2026
Гость (11:29:26 24-06-2026) Не всегда шевеление улья с пчёлами палкой полезно. Можно про... Можно прожить с осиным гнездом --- а можно и не жить с ним. Есть способы и без палки
13:36:10 24-06-2026
Они не говорят,а открыто снабжают и помогают. Мы же хлопаем глазами