В апреле граждане получат выплаты дважды

22 апреля 2025, 08:55, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

В России изменится порядок выплат детских пособий из-за длительных майских праздников. Об этом сообщают "Известия".

Выплаты семьям с детьми за текущий месяц начисляют до 3-го числа следующего месяца. Согласно графику, апрельские пособия должны выплатить не позднее 3 мая. Однако этот день выпадает на нерабочую субботу. В связи с тем, что 1 и 2 мая также нерабочие праздничные дни, выплаты произведут заранее. Соответственно, детские пособия за апрель россияне получат в среду, 30 апреля.

В мае пособия на детей выплачивать не будут. Деньги перечислят 3 июня. Далее средства будут начислять по стандартному графику, с которым можно ознакомиться на сайте Социального фонда России (СФР).

Уточняется, что такие изменения коснутся граждан лишь в нескольких случаях:

при рождении или усыновлении первого ребенка;

при прохождении одним из родителей военной службы по призыву;

в связи рождением и воспитанием ребенка;

при получении пособия по уходу за детьми.

Родителям и будущим мамам, впервые подавшим заявление о назначении детских денежных пособий, выплаты поступят в течение пяти рабочих дней после назначения.

Ранее в России поддержали идею об увеличении оплачиваемого периода декретного отпуска до трех лет. По мнению председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной, повысить рождаемость в России нельзя только разовыми выплатами. Она полагает, что оплачиваемые три года декретного отпуска побудят россиянок родить в этот период еще одного ребенка.