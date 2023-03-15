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Социалисты предложили новые меры поддержки материнства

В партии уверены, что это беспроигрышная инвестиция в будущее

15 марта 2023, 16:25, ИА Амител

Семья / Фото: senivpetro / Freepik
Семья / Фото: senivpetro / Freepik

Партия "Справедливая Россия – За правду" предлагает ввести прогрессивную шкалу маткапитала, установить ежемесячные выплаты для семей, воспитывающих восемь и более детей, а также объявить 2024-й Годом многодетной семьи. Этот вопрос лидер социалистов Сергей Миронов обсудил на недавней встрече с президентом Владимиром Путиным.

Также партия направила в правительство ещё одну инициативу – выдавать семьям с четырьмя и более детьми сертификаты на сумму 1 млн рублей на покупку отечественного авто. Да и вообще справедливороссы неоднократно направляли в кабмин программное требование о разрешении использования маткапитала на покупку автомобиля. В СРЗП считают, что семьям надо дать такое право, если они хотят приобрести авто отечественного производства.

"Только увеличение поддержки материнства и семей с детьми позволит не свалиться в демографическую пропасть. Разрешая семьям тратить средства маткапитала на автомобиль, который уже давно не роскошь, а необходимость, мы ещё дадим серьёзный толчок для развития отечественного автопрома. А это очень важный плюс для нашей экономики", – отмечает лидер алтайских социалистов, депутат Госдумы Александр Терентьев.

Он уверен, что вложение государственных средств в детей – это "беспроигрышная инвестиция в будущее. И сейчас самое время применить эти материальные стимулы.

Комментарии 8

  • Замануха. Не работает это. Максимум 1.
    15 марта, Гость   Ответить
  • А как семью с 4-мя и более детьми (то есть минимум 7 человек) впихнуть в отечественный автомобиль? Если только ГАЗель, но она дороже , чем 1 млн. стоит
    15 марта, Гость   Ответить
  • 4 и более детей в ладу какую нить с креслами + мама и папа..... Нянь ещё выдавать надо
    15 марта, Гость   Ответить
  • Гость, с 4-мя и более детьми (то есть минимум 7 человек) ------ 4 ребенка + папа + мама = 6. Кто седьмой?
    15 марта, Гость   Ответить
  • Стабильность и экономический рост и больше не чего не надо будет.
    15 марта, Гость   Ответить
  • Гость, а еще прикол для многодетных семей: если машина более чем 8 мест, то извольте ставить тахограф! на личный микроавтобус!
    15 марта, Гость   Ответить
  • Гость, так надо добавить собственные накопления к этому миллиону. У семьи с тремя детьми такой миллион отсутствует.
    15 марта, Гость   Ответить
  • О, "Справедливая Россия – За правду" - назвали социалистами. Признали
    16 марта, Гость   Ответить
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