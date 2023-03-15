Социалисты предложили новые меры поддержки материнства

В партии уверены, что это беспроигрышная инвестиция в будущее

15 марта 2023, 16:25, ИА Амител

Семья / Фото: senivpetro / Freepik

Партия "Справедливая Россия – За правду" предлагает ввести прогрессивную шкалу маткапитала, установить ежемесячные выплаты для семей, воспитывающих восемь и более детей, а также объявить 2024-й Годом многодетной семьи. Этот вопрос лидер социалистов Сергей Миронов обсудил на недавней встрече с президентом Владимиром Путиным.

Также партия направила в правительство ещё одну инициативу – выдавать семьям с четырьмя и более детьми сертификаты на сумму 1 млн рублей на покупку отечественного авто. Да и вообще справедливороссы неоднократно направляли в кабмин программное требование о разрешении использования маткапитала на покупку автомобиля. В СРЗП считают, что семьям надо дать такое право, если они хотят приобрести авто отечественного производства.

"Только увеличение поддержки материнства и семей с детьми позволит не свалиться в демографическую пропасть. Разрешая семьям тратить средства маткапитала на автомобиль, который уже давно не роскошь, а необходимость, мы ещё дадим серьёзный толчок для развития отечественного автопрома. А это очень важный плюс для нашей экономики", – отмечает лидер алтайских социалистов, депутат Госдумы Александр Терентьев.

Он уверен, что вложение государственных средств в детей – это "беспроигрышная инвестиция в будущее. И сейчас самое время применить эти материальные стимулы.