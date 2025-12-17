"Справедливая Россия" просит не поднимать цены на проезд в 2026 году

Вместо увеличения тарифов социалисты предлагают поддержать транспортные компании

17 декабря 2025, 17:25, ИА Амител

Общественный транспорт в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов направил официальное обращение к председателю правительства России Михаилу Мишустину с инициативой ввести мораторий на повышение тарифов на проезд в городском и пригородном транспорте, которое в ряде регионов страны планируют в 2026 году.

Политик отметил, что из-за невысоких доходов большинства граждан такая мера вызывает тревогу и негативное восприятие. По его мнению, для многих россиян общественный транспорт остается единственным доступным способом передвижения. И мораторий может стать важной мерой социальной поддержки.

«Люди, которые ежедневно пользуются общественным транспортом для поездок на работу, к врачу, за детьми в садик или в школу, смогут не опасаться скачка цен на проезд и спокойно планировать бюджет», – добавил депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев.

Но для того чтобы мораторий не стал причиной сокращения инвестиций в транспортную инфраструктуру, социалисты предлагают меры поддержки для транспортных компаний.

Сергей Миронов подчеркнул, что при растущих налогах, ценах на топливо, запчасти, а также на обслуживание транспорта и зарплаты сотрудников, введение моратория может негативно сказаться на финансовом состоянии автопарков. Множество компаний, которые стараются не повышать цены, нуждаются в поддержке государства.

Лидер партии отметил, что необходимы комплексные решения для стабилизации цен на проезд. Одним из таких решений он считает корректировку налоговой и тарифной политики, включая отмену транспортного налога. Это позволит снизить налоговую нагрузку на добросовестных перевозчиков, а сэкономленные средства они смогут направить на улучшение качества обслуживания.

