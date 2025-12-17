НОВОСТИПолитика

"Справедливая Россия" просит не поднимать цены на проезд в 2026 году

Вместо увеличения тарифов социалисты предлагают поддержать транспортные компании

17 декабря 2025, 17:25, ИА Амител

Общественный транспорт в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Общественный транспорт в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов направил официальное обращение к председателю правительства России Михаилу Мишустину с инициативой ввести мораторий на повышение тарифов на проезд в городском и пригородном транспорте, которое в ряде регионов страны планируют в 2026 году.

Политик отметил, что из-за невысоких доходов большинства граждан такая мера вызывает тревогу и негативное восприятие. По его мнению, для многих россиян общественный транспорт остается единственным доступным способом передвижения. И мораторий может стать важной мерой социальной поддержки.

«Люди, которые ежедневно пользуются общественным транспортом для поездок на работу, к врачу, за детьми в садик или в школу, смогут не опасаться скачка цен на проезд и спокойно планировать бюджет», – добавил депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев.

Но для того чтобы мораторий не стал причиной сокращения инвестиций в транспортную инфраструктуру, социалисты предлагают меры поддержки для транспортных компаний.

Сергей Миронов подчеркнул, что при растущих налогах, ценах на топливо, запчасти, а также на обслуживание транспорта и зарплаты сотрудников, введение моратория может негативно сказаться на финансовом состоянии автопарков. Множество компаний, которые стараются не повышать цены, нуждаются в поддержке государства.

Лидер партии отметил, что необходимы комплексные решения для стабилизации цен на проезд. Одним из таких решений он считает корректировку налоговой и тарифной политики, включая отмену транспортного налога. Это позволит снизить налоговую нагрузку на добросовестных перевозчиков, а сэкономленные средства они смогут направить на улучшение качества обслуживания.

Как ранее сообщал amic.ru, партия "Справедливая Россия" вновь выступила с инициативой введения 13-й пенсии к Новому году. Социалисты подчеркивают, что для большинства людей старшего возраста нынешняя экономическая реальность ставит под угрозу даже самые базовые потребности. Дополнительная финансовая поддержка позволила бы пенсионерам встретить праздник с большей уверенностью и комфортом. Например, накрыть праздничный стол, порадовать близких подарками.

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

17:34:55 17-12-2025

Понты дороже денег.
Пусть за одно и за колбасу просят

  31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

17:51:38 17-12-2025

На пригородные маршруты уже подняли цены😎😠

  -36 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:20:50 18-12-2025

Сергей (17:51:38 17-12-2025) На пригородные маршруты уже подняли цены😎😠... Почему они должны упасть? Что подешевело? ГСМ, запчасти, резина, автобусы? Зарплата водителей или кондукторов со слесарями снизилась? Подешевели услуги ЖКХ? Ремонтные цеха тоже требуют отопления, освещения, а мойка автобусов воды. Может налоги снизились?

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:08:23 17-12-2025

«Политик отметил, что из-за невысоких доходов большинства граждан такая мера вызывает тревогу и негативное восприятие». А ндс 22% и прочие «плюшки» не вызовут тревогу. Какая непоследовательность

  44 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:11:42 17-12-2025

Рост стоимости бензина, зап.частей, увеличение НДС, увеличение зарплат водителям, кондукторам, механикам. Миронов всё это компенсировать как собрался?

  34 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Перевозчик-4

18:42:43 17-12-2025

Почему эти справедливые не просят не поднимать в 2026 году цены на ГСМ, запчасти, резину, ЖКХ (автопарки тоже платят за свет, воду и тепло), налоги и тд. Ну и зарплату водилам и кондукторам надо тоже запретить повышать в 2026 году.

  35 Нравится
Ответить
Avatar Picture
перевозчик

19:35:49 17-12-2025

Хорошо, хорошо, раз просят, то не повысим, хоть на сколько пусть бензин и запчасти с коммуналкой дорожают. Мы готовы даже летом на моря-океаны не лететь и квартиры за границей не покупать.

  -26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

02:24:57 18-12-2025

Уже как то сказали, что в этом году за коммуналку 2 раза поднимем тариф, и следующий год поднимать не будем. Проходили, хаваем, теперь стабильно 2 раза в год индексация, а старые трубы все так же разрывает по зиме(хотя всё лето перекапывают в этих местах)... Люди без отопления сидят, а платят регулярно по тарифу.

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:53:21 18-12-2025

А автобусы новые не хотят привезти в Алтайский край. Сколько можно людей в сараях возить. Уже даже не смешно.... Где берут этот транспорт, с какой помойки. Уже даже в малых городах транспорт обновленный.... Наверное у нас от туда старье, которое списывается, все в Алтайский край. А цены то по взрослому поднимают, не стесняются.

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:30:00 18-12-2025

Гость (10:53:21 18-12-2025) А автобусы новые не хотят привезти в Алтайский край. Сколько... Справедливороссы? Не хотят точно.

  16 Нравится
Ответить
