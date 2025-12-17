"Справедливая Россия" просит не поднимать цены на проезд в 2026 году
Вместо увеличения тарифов социалисты предлагают поддержать транспортные компании
17 декабря 2025, 17:25, ИА Амител
Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов направил официальное обращение к председателю правительства России Михаилу Мишустину с инициативой ввести мораторий на повышение тарифов на проезд в городском и пригородном транспорте, которое в ряде регионов страны планируют в 2026 году.
Политик отметил, что из-за невысоких доходов большинства граждан такая мера вызывает тревогу и негативное восприятие. По его мнению, для многих россиян общественный транспорт остается единственным доступным способом передвижения. И мораторий может стать важной мерой социальной поддержки.
«Люди, которые ежедневно пользуются общественным транспортом для поездок на работу, к врачу, за детьми в садик или в школу, смогут не опасаться скачка цен на проезд и спокойно планировать бюджет», – добавил депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев.
Но для того чтобы мораторий не стал причиной сокращения инвестиций в транспортную инфраструктуру, социалисты предлагают меры поддержки для транспортных компаний.
Сергей Миронов подчеркнул, что при растущих налогах, ценах на топливо, запчасти, а также на обслуживание транспорта и зарплаты сотрудников, введение моратория может негативно сказаться на финансовом состоянии автопарков. Множество компаний, которые стараются не повышать цены, нуждаются в поддержке государства.
Лидер партии отметил, что необходимы комплексные решения для стабилизации цен на проезд. Одним из таких решений он считает корректировку налоговой и тарифной политики, включая отмену транспортного налога. Это позволит снизить налоговую нагрузку на добросовестных перевозчиков, а сэкономленные средства они смогут направить на улучшение качества обслуживания.
Как ранее сообщал amic.ru, партия "Справедливая Россия" вновь выступила с инициативой введения 13-й пенсии к Новому году. Социалисты подчеркивают, что для большинства людей старшего возраста нынешняя экономическая реальность ставит под угрозу даже самые базовые потребности. Дополнительная финансовая поддержка позволила бы пенсионерам встретить праздник с большей уверенностью и комфортом. Например, накрыть праздничный стол, порадовать близких подарками.
17:34:55 17-12-2025
Понты дороже денег.
Пусть за одно и за колбасу просят
17:51:38 17-12-2025
На пригородные маршруты уже подняли цены😎😠
18:20:50 18-12-2025
Сергей (17:51:38 17-12-2025) На пригородные маршруты уже подняли цены😎😠... Почему они должны упасть? Что подешевело? ГСМ, запчасти, резина, автобусы? Зарплата водителей или кондукторов со слесарями снизилась? Подешевели услуги ЖКХ? Ремонтные цеха тоже требуют отопления, освещения, а мойка автобусов воды. Может налоги снизились?
18:08:23 17-12-2025
«Политик отметил, что из-за невысоких доходов большинства граждан такая мера вызывает тревогу и негативное восприятие». А ндс 22% и прочие «плюшки» не вызовут тревогу. Какая непоследовательность
18:11:42 17-12-2025
Рост стоимости бензина, зап.частей, увеличение НДС, увеличение зарплат водителям, кондукторам, механикам. Миронов всё это компенсировать как собрался?
18:42:43 17-12-2025
Почему эти справедливые не просят не поднимать в 2026 году цены на ГСМ, запчасти, резину, ЖКХ (автопарки тоже платят за свет, воду и тепло), налоги и тд. Ну и зарплату водилам и кондукторам надо тоже запретить повышать в 2026 году.
19:35:49 17-12-2025
Хорошо, хорошо, раз просят, то не повысим, хоть на сколько пусть бензин и запчасти с коммуналкой дорожают. Мы готовы даже летом на моря-океаны не лететь и квартиры за границей не покупать.
02:24:57 18-12-2025
Уже как то сказали, что в этом году за коммуналку 2 раза поднимем тариф, и следующий год поднимать не будем. Проходили, хаваем, теперь стабильно 2 раза в год индексация, а старые трубы все так же разрывает по зиме(хотя всё лето перекапывают в этих местах)... Люди без отопления сидят, а платят регулярно по тарифу.
10:53:21 18-12-2025
А автобусы новые не хотят привезти в Алтайский край. Сколько можно людей в сараях возить. Уже даже не смешно.... Где берут этот транспорт, с какой помойки. Уже даже в малых городах транспорт обновленный.... Наверное у нас от туда старье, которое списывается, все в Алтайский край. А цены то по взрослому поднимают, не стесняются.
13:30:00 18-12-2025
Гость (10:53:21 18-12-2025) А автобусы новые не хотят привезти в Алтайский край. Сколько... Справедливороссы? Не хотят точно.