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Соцсети: в Барнауле подростки устроили стрельбу из пневматического пистолета

Хулиганы попали в окно

05 июля 2025, 22:30, ИА Амител

Фото: "В курсе 22" / t.me/vkurse22
Фото: "В курсе 22" / t.me/vkurse22

В Барнауле неизвестные подростки устроили стрельбу из пневматического пистолета, сообщает телеграм-канал "В курсе 22".

Инцидент случился 5 июля около 19:00 во дворе домов № 10 и 16 по ул. Георгиева. 

"В результате было пробито окно. А ведь могли и в детей на площадке попасть, и в прохожих", — говорится в сообщении.

В июне барнаулец стрелял из пневматической винтовки из лоджии квартиры в по ул. Солнечная Поляна, 37. Его задержали.

До этого двое молодых людей с балкона стреляли по детской площадке. Пострадал 15-летний мальчик. Следователи возбудили уголовное дело.

Барнаул Происшествия

Комментарии 4

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Олег

23:16:10 05-07-2025

Тир для русских детей надо сделать - пусть из мелкашек тренируются, для начала. НВП в школы вернули.
Хорошая идея - тренажеры гранат, с чекой и срабатыванием. Применение - ловушки, растяжки..
Русская община, займитесь - с креативом у вас слабо.
Казачество костюмами и танцами занято.

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Musik

09:01:00 06-07-2025

Олег (23:16:10 05-07-2025) Тир для русских детей надо сделать - пусть из мелкашек трени... Вступайте, делайте.

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Гость

07:48:13 06-07-2025

устроили стрельбу --- смена растет, надо на учет брать

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Гость

15:47:31 06-07-2025

Раньше из рогаток пуляли!

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