Соцсети: в Барнауле подростки устроили стрельбу из пневматического пистолета

Хулиганы попали в окно

05 июля 2025, 22:30, ИА Амител

Фото: "В курсе 22" / t.me/vkurse22

В Барнауле неизвестные подростки устроили стрельбу из пневматического пистолета, сообщает телеграм-канал "В курсе 22".

Инцидент случился 5 июля около 19:00 во дворе домов № 10 и 16 по ул. Георгиева.

"В результате было пробито окно. А ведь могли и в детей на площадке попасть, и в прохожих", — говорится в сообщении.

В июне барнаулец стрелял из пневматической винтовки из лоджии квартиры в по ул. Солнечная Поляна, 37. Его задержали.

До этого двое молодых людей с балкона стреляли по детской площадке. Пострадал 15-летний мальчик. Следователи возбудили уголовное дело.