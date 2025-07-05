Соцсети: в Барнауле подростки устроили стрельбу из пневматического пистолета
Хулиганы попали в окно
05 июля 2025, 22:30, ИА Амител
Фото: "В курсе 22" / t.me/vkurse22
В Барнауле неизвестные подростки устроили стрельбу из пневматического пистолета, сообщает телеграм-канал "В курсе 22".
Инцидент случился 5 июля около 19:00 во дворе домов № 10 и 16 по ул. Георгиева.
"В результате было пробито окно. А ведь могли и в детей на площадке попасть, и в прохожих", — говорится в сообщении.
В июне барнаулец стрелял из пневматической винтовки из лоджии квартиры в по ул. Солнечная Поляна, 37. Его задержали.
До этого двое молодых людей с балкона стреляли по детской площадке. Пострадал 15-летний мальчик. Следователи возбудили уголовное дело.
23:16:10 05-07-2025
Тир для русских детей надо сделать - пусть из мелкашек тренируются, для начала. НВП в школы вернули.
Хорошая идея - тренажеры гранат, с чекой и срабатыванием. Применение - ловушки, растяжки..
Русская община, займитесь - с креативом у вас слабо.
Казачество костюмами и танцами занято.
09:01:00 06-07-2025
Олег (23:16:10 05-07-2025) Тир для русских детей надо сделать - пусть из мелкашек трени... Вступайте, делайте.
07:48:13 06-07-2025
устроили стрельбу --- смена растет, надо на учет брать
15:47:31 06-07-2025
Раньше из рогаток пуляли!