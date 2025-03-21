Соцсети: за поджогом подстанции в Горно-Алтайске могут стоять аферисты
Со слов источника, это мог сделать человек, попавший под влияние мошенников
21 марта 2025, 12:10, ИА Амител
В соцсетях появилось предположение о том, кто стоит за поджогом подстанции в Горно-Алтайске. Произошедшее может быть делом рук телефонных мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал "Криминал / ДТП / ЧП / и т. п.", ссылаясь на источник из числа ветеранов спецслужб.
Как считает информатор, произошедшее похоже на действия, которые совершают жертвы мошенников. Сначала злоумышленники вынуждают их переводить сбережения и кредиты на "безопасный счет". Потом, когда человек полностью находится под контролем аферистов, его убеждают в необходимости устроить поджог. Собеседник уверен, что в Горно-Алтайске случилась похожая ситуация.
Если проанализировать историю выдачи займов в кредитных учреждениях за последние несколько недель, вполне можно выйти на его след. Где-то среди этих заемщиков найдется поджигатель. Наверняка человек оформлял "серийные" кредиты", – заключил источник.
Напомним, вечером 20 марта неизвестный поджег подстанцию в Горно-Алтайске. Предварительно, для этого он слил масло с двух трансформаторов. В связи с произошедшим часть города осталась без электричества. В 02:00 потребителей подключили к электроэнергии по временной схеме, полностью электроснабжение восстановили 21 марта в 03:00.
По факту поджога правоохранители возбудили уголовное дело. Ход и результаты его расследования взяла на контроль региональная прокуратура. Злоумышленника ищут.
12:40:48 21-03-2025
Ну типа пообещали не атаковать объекты энергетики, а это якобы не они, а мошенники
12:47:10 21-03-2025
Или по другому - аферисты играют в террористов?
13:29:01 21-03-2025
dok_CФ (12:47:10 21-03-2025) Или по другому - аферисты играют в террористов?... Наоборот, террористы играют в аферистов.
14:51:53 21-03-2025
неправильно говорить про аферистов
скорее подвергшийся зомбированию посредством телефонной связи из обьединенного центра диверсионных и финансовых операций враждебных России государств
контрразведка такие случаи предотвратить не может - нет подобных технологий противодействия
и это очень прискорбно. Это как иметь пращу против пистолета
Отключать надо полностью сотовую связь и вводить будки таксофоны за 3 копейки
17:11:10 21-03-2025
такие люди назывались диверсантами всегда.