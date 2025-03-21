Соцсети: за поджогом подстанции в Горно-Алтайске могут стоять аферисты

Со слов источника, это мог сделать человек, попавший под влияние мошенников

21 марта 2025, 12:10, ИА Амител

Мошенник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky

В соцсетях появилось предположение о том, кто стоит за поджогом подстанции в Горно-Алтайске. Произошедшее может быть делом рук телефонных мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал "Криминал / ДТП / ЧП / и т. п.", ссылаясь на источник из числа ветеранов спецслужб.

Как считает информатор, произошедшее похоже на действия, которые совершают жертвы мошенников. Сначала злоумышленники вынуждают их переводить сбережения и кредиты на "безопасный счет". Потом, когда человек полностью находится под контролем аферистов, его убеждают в необходимости устроить поджог. Собеседник уверен, что в Горно-Алтайске случилась похожая ситуация.

Если проанализировать историю выдачи займов в кредитных учреждениях за последние несколько недель, вполне можно выйти на его след. Где-то среди этих заемщиков найдется поджигатель. Наверняка человек оформлял "серийные" кредиты", – заключил источник.

Напомним, вечером 20 марта неизвестный поджег подстанцию в Горно-Алтайске. Предварительно, для этого он слил масло с двух трансформаторов. В связи с произошедшим часть города осталась без электричества. В 02:00 потребителей подключили к электроэнергии по временной схеме, полностью электроснабжение восстановили 21 марта в 03:00.

По факту поджога правоохранители возбудили уголовное дело. Ход и результаты его расследования взяла на контроль региональная прокуратура. Злоумышленника ищут.