Сотрудники "Почты России" начали массово уходить из-за низких зарплат
Помимо основных обязанностей, работникам теперь вменяют продажу дополнительных товаров
24 декабря 2025, 23:00, ИА Амител
Сотрудники "Почты России" массово увольняются из-за низких зарплат и растущей нагрузки. За последний год компанию покинули около 40 тысяч человек, что привело к кадровому дефициту и сбоям в работе отделений, пишет Mash.
Как отмечается, нагрузка на персонал продолжает увеличиваться, при этом в регионах заработная плата сотрудников нередко составляет менее 25 тысяч рублей в месяц. Помимо основных обязанностей, работникам теперь вменяют продажу дополнительных товаров и выполнение планов по выручке, что также становится причиной недовольства.
«Самая высокая текучесть кадров зафиксирована среди начальников отделений. На них возлагают ответственность за выполнение KPI, работу с жалобами клиентов, постоянное обучение и замену уходящих сотрудников. В условиях нехватки персонала отделения в разных регионах вынуждены сокращать часы работы или временно закрываться», – отмечает Telegram-канал.
Одновременно с кадровыми проблемами снижаются и объемы пересылок. По имеющимся данным, количество отправляемых посылок уменьшается примерно на 30% в год, поскольку россияне все чаще выбирают быструю доставку через маркетплейсы.
23:09:10 24-12-2025
Мне кажется, что год назад была статья точно такого же содержания)
23:19:55 24-12-2025
Частное управление оно всегда лучше государственного!...
Нам так говорили...?
Бизнес он за всегда лучше Госплана!...
Нам тоже это втирали...!?
23:20:53 24-12-2025
Благодарю, очень долго сидели, видимо надеялись, фантазеры.
07:13:56 25-12-2025
Удивительное дело! Не хотят люди работать в конторе, где начальнички выписывают себе баснословные гонорары, а подчиненным достаются крохи с барского стола. Да еще за эти крохи поиздеваться наровят...
08:33:06 25-12-2025
Странно что люди не хотят работать за копейки!
09:04:43 25-12-2025
этой новости лет 15
09:30:14 25-12-2025
Гость (09:04:43 25-12-2025) этой новости лет 15... Так ничего не изменилось!
09:26:17 25-12-2025
Какую отрасль не возьми ,кругом развал.
11:56:23 25-12-2025
Двно пора их закрыть. Извещения не присылают, не звонят, к ним невозможно дозвониться, цены на услуги высокие.. а то, что зарплата никакая... Как-то по молодости я неподумавши заикнулся на работе, что могли бы платить больше. Шеф мне тогда спокойно объяснил. Если не устраивает зарплата- увольняйся, но если работешь, выполняй свою работу хорошо.
12:12:51 25-12-2025
Да там невозможно хорошо работать. Людей влвое и втрое меньше стало. Главное, что вместо троих операторов почти везде один, а то и не одного, начальники за них сидят, но свою-то работу не успеваю делать. Что обязали товары продавать, так их заставили продавать лет 20-25 назад, что вообще незаконно было. Причем, почти всё было просроченное и что не продали, раскидывали на всех работников почты и высчитывали деньги. При этом на главпочтамте хапуги себе почему-то не брали дерьмо просроченное. Только премии себе выписывали.