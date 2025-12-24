Сотрудники "Почты России" начали массово уходить из-за низких зарплат

Помимо основных обязанностей, работникам теперь вменяют продажу дополнительных товаров

24 декабря 2025, 23:00, ИА Амител

"Почта России" / Фото: amic.ru

Сотрудники "Почты России" массово увольняются из-за низких зарплат и растущей нагрузки. За последний год компанию покинули около 40 тысяч человек, что привело к кадровому дефициту и сбоям в работе отделений, пишет Mash.

Как отмечается, нагрузка на персонал продолжает увеличиваться, при этом в регионах заработная плата сотрудников нередко составляет менее 25 тысяч рублей в месяц. Помимо основных обязанностей, работникам теперь вменяют продажу дополнительных товаров и выполнение планов по выручке, что также становится причиной недовольства.

«Самая высокая текучесть кадров зафиксирована среди начальников отделений. На них возлагают ответственность за выполнение KPI, работу с жалобами клиентов, постоянное обучение и замену уходящих сотрудников. В условиях нехватки персонала отделения в разных регионах вынуждены сокращать часы работы или временно закрываться», – отмечает Telegram-канал.

Одновременно с кадровыми проблемами снижаются и объемы пересылок. По имеющимся данным, количество отправляемых посылок уменьшается примерно на 30% в год, поскольку россияне все чаще выбирают быструю доставку через маркетплейсы.

Ранее сообщалось, что жители Барнаула смогут отправить письма Деду Морозу. Специальные ящики для этого установила "Почта России". В городе послания зимнему волшебнику будут принимать сразу три почтовых ящика в почтовом отделении 656000 (пр. Ленина, д. 54).