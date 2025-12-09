Почта Алтайского края начала принимать письма Деду Морозу

Положить письмо с пожеланиями можно как в специальный новогодний, так и в обычный почтовый ящик

09 декабря 2025, 12:18, ИА Амител

Письмо Деду Морозу / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Жители Барнаула смогут отправить письма Деду Морозу. Специальные ящики для этого установила "Почта России", сообщает официальный сайт столицы Алтайского края.

«В городе послания зимнему волшебнику будут принимать сразу три почтовых ящика в почтовом отделении 656000 (пр. Ленина, д. 54)», – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в обычные почтовые ящики тоже можно класть такие письма.

Послания с заветными желаниями принимаются по адресу: Дом Деда Мороза, Великий Устюг, Вологодская область.

Также адресовать их можно коллегам Дедушки из других регионов: Урал Морозу, Ямалу Ири, Тол Бабаю из Удмуртии, чувашскому Хел Мучи, марийскому Йушто Кугыза, якутскому Чысхаану, волшебнику Паккайне, Кыш Бабю из Татарстана, Сагаану Убгэну в Улан-Удэ.

Если отправителю нужна помощь, сотрудники почты подскажут, как правильно оформить письмо. В самом послании автору нужно представиться и рассказать немного о том, где он живет и чем увлекается, поблагодарить за прошлые новогодние подарки, сообщить о своих хороших поступках и описать желание.

«Особенно Дедушка Мороз любит, когда отправители описывают свои нематериальные чаяния, например, пожелания здоровья, счастья и удачи своим родным и друзьям. В конце письма следует не забыть и о добрых пожеланиях адресату», - объяснили в администрации.

Напомним, 8 декабря в Барнауле сделал остановку поезд российского Деда Мороза. Снегурочка и другие помощники погрузили гостей в настоящую атмосферу зимней сказки. Для посетителей работали вагон-лавка с фотокупе, вагон-ресторан и новый вагон "Снежная Королева".