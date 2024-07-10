Совфед одобрил повышение до 5000 рублей госпошлины за расторжение брака без детей
Пошлина за заключение брака останется прежней
10 июля 2024, 17:24, ИА Амител
Молодожены на свадьбе / Фото: unsplash.com
Совфед одобрил закон о повышении госпошлины за расторжение брака без детей, сообщает РИА Новости.
"С 650 до 5000 рублей", – уточняет издание.
Ранее в Госдуме приняли закон, который повышает госпошлины за расторжение брака в случаях, когда супруги не имеют общих несовершеннолетних детей и разводятся при взаимном согласии, а также когда они разводятся через суд.
Напомним, в июне с соответствующей инициативой выступил Минфин, предложив увеличить государственную пошлину за развод почти в восемь раз. При этом пошлина за заключение брака останется прежней – 350 рублей.
19:01:07 10-07-2024
Можно официально и не разводится, а лучше вообще в брак не вступать, государство своими законами и действиями разрушает институт семьи
19:52:57 10-07-2024
Это дорого. Буду маяться всю жизнь но не разведусь))))
19:58:45 10-07-2024
О чем думает наша государственная дума, хорошая мотивация идти в ЗАГС)
07:04:42 11-07-2024
а смысл?
10:03:48 11-07-2024
ПФФФ, просто будут разводится через суд, даже без детей по формальному поводу дележа имущества, всяко дешевле будет.
11:12:03 11-07-2024
интересно.. а если женились уже когда и рожать невозможно по биологическому возрасту.. сами виноваты? )))
15:26:06 11-07-2024
не догоняю, а за расторжение брака с детьми?