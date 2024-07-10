Совфед одобрил повышение до 5000 рублей госпошлины за расторжение брака без детей

Пошлина за заключение брака останется прежней

10 июля 2024, 17:24, ИА Амител

Молодожены на свадьбе / Фото: unsplash.com

Совфед одобрил закон о повышении госпошлины за расторжение брака без детей, сообщает РИА Новости.

"С 650 до 5000 рублей", – уточняет издание.

Ранее в Госдуме приняли закон, который повышает госпошлины за расторжение брака в случаях, когда супруги не имеют общих несовершеннолетних детей и разводятся при взаимном согласии, а также когда они разводятся через суд.

Напомним, в июне с соответствующей инициативой выступил Минфин, предложив увеличить государственную пошлину за развод почти в восемь раз. При этом пошлина за заключение брака останется прежней – 350 рублей.