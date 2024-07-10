НОВОСТИОбщество

Совфед одобрил повышение до 5000 рублей госпошлины за расторжение брака без детей

Пошлина за заключение брака останется прежней

10 июля 2024, 17:24, ИА Амител

Молодожены на свадьбе / Фото: unsplash.com
Молодожены на свадьбе / Фото: unsplash.com

Совфед одобрил закон о повышении госпошлины за расторжение брака без детей, сообщает РИА Новости.

"С 650 до 5000 рублей", – уточняет издание.

Ранее в Госдуме приняли закон, который повышает госпошлины за расторжение брака в случаях, когда супруги не имеют общих несовершеннолетних детей и разводятся при взаимном согласии, а также когда они разводятся через суд.

Напомним, в июне с соответствующей инициативой выступил Минфин, предложив увеличить государственную пошлину за развод почти в восемь раз. При этом пошлина за заключение брака останется прежней – 350 рублей.

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Правда ли, что в России в восемь раз повысят размер пошлины за расторжение брака?

Возможно, скоро станет значительно дороже не только развестись, но и сменить имя
НОВОСТИОбщество
законы

Комментарии 7

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Ужас

19:01:07 10-07-2024

Можно официально и не разводится, а лучше вообще в брак не вступать, государство своими законами и действиями разрушает институт семьи

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Гость

19:52:57 10-07-2024

Это дорого. Буду маяться всю жизнь но не разведусь))))

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Гость

19:58:45 10-07-2024

О чем думает наша государственная дума, хорошая мотивация идти в ЗАГС)

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Гость

07:04:42 11-07-2024

а смысл?

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Гость

10:03:48 11-07-2024

ПФФФ, просто будут разводится через суд, даже без детей по формальному поводу дележа имущества, всяко дешевле будет.

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Гость

11:12:03 11-07-2024

интересно.. а если женились уже когда и рожать невозможно по биологическому возрасту.. сами виноваты? )))

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Гость

15:26:06 11-07-2024

не догоняю, а за расторжение брака с детьми?

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