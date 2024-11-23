Совладелец "Зимней вишни" вышел по УДО

Вячеслава Вишневского осудили на восемь лет после пожара в кемеровском ТЦ, но по итогу он отсидел чуть больше двух

23 ноября 2024, 15:59, ИА Амител

Пожар в "Зимней вишне" / Фото: Данил Айкин / ТАСС

Бывший совладелец торгового центра "Зимняя вишня" Вячеслав Вишневский вышел на свободу по условно-досрочному освобождению, пишет РИА Новости со ссылкой на его адвоката.

Прокуратура пыталась обжаловать это решение, но областной суд в Томске все же согласился отпустить бизнесмена.

Вишневскому вынесли приговор в октябре 2022 года. Ему дали восемь лет колонии и оштрафовали на 21 млн рублей за взятку экс-главе Госстройнадзора Кузбасса за ввод в эксплуатацию здания ТЦ с допущенными при реконструкции нарушениями. Позднее штраф увеличили до 70 млн.

Вишневский отбывал заключение в ИК-4 в Томске. Но в январе 2024 года ему смягчили наказание и перевели на принудительные работы в исправительный центр. Тем самым на свободу уже вышли 10 из 15 осужденных по делу о пожаре в "Зимней вишне".