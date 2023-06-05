Современный барнаульский IT-колледж СПО объявил набор студентов на 2023 учебный год
Подробнее узнать об "Академии ТОП" можно на дне открытых дверей в июне
05 июня 2023, 10:00, ИА Амител 4CQwVszH9pUhpfEjf5M
Думаешь, куда пойти учиться после школы? В Барнауле получить современную профессию по наиболее востребованным и перспективным направлениям можно в филиале Московского международного колледжа цифровых технологий "Академии ТОП". Это международный проект, направленный на подготовку высококвалифицированных IT*-специалистов.
На какие направления можно поступить?
Филиал Московского международного колледжа цифровых технологий открыл набор на 2023 учебный год по направлениям:
Почему стоит учиться именно здесь?
Основная цель IT-колледжа "Академия TOP" – подготовить профессиональных специалистов, которые будут соответствовать реальным требованиям рынка труда. Поэтому создатели курса его внимательно анализируют и дают только актуальные знания.
В программе нет лишних предметов – лишь то, что пригодится для работы, учёбы или бизнеса. Обучают исключительно на практических задачах.
Преподаватели – профессионалы из IT-индустрии, которые передают свой опыт и учат тому, о чём не пишут в учебниках.
Что получит выпускник на выходе?
После завершения обучения выпускники получат:
- диплом государственного образца и профессиональные сертификаты от ведущих разработчиков ПО;
- возможность поступления без ОГЭ и ЕГЭ;
- стажировку и практику в крупных IT-компаниях;
- возможность зарабатывать во время обучения;
- обучение с использованием современных технологий;
- перспективу начать самостоятельную жизнь раньше сверстников;
- возможность поступить в вуз-партнёр на второй курс без сдачи ЕГЭ;
- персональное, оснащённое компьютером место, вместо учебников – планшет;
- возможность обучения на базе 9 и 11 классов, для учащихся 8-11 классов – параллельно со школьным образованием;
- собственное портфолио, созданное во время обучения.
Где подробнее узнать об академии?
10 июня 2023 года в 14:00 в барнаульском филиале колледжа состоится день открытых дверей, куда приглашают абитуриентов в возрасте от 15 до 18 лет, а также их родителей.
В программе:
- для абитуриентов – пробный урок на выбор: программирование или компьютерная графика, для родителей – полная презентация о колледже;
- выступления ведущих специалистов по направлениям обучения;
- демонстрация работ студентов в компьютерной Академии TOP;
- профориентационное тестирование;
- индивидуальные консультации.
Зарегистрироваться на консультацию или мероприятие можно по телефону: +7 (3852) 72-14-10 или через форму на сайте.
Компьютерная академия "ТОП" (Академия "ТОП" АНО ДПО обособленное подразделение)
Адрес: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж
Тел: 8 (3852) 721-410
Сайт*IT ("АйТи"), TOP ("Топ")
11:11:08 05-06-2023
IT-специалисты нужны в трудное для страны время
12:54:03 05-06-2023
Гость (11:11:08 05-06-2023) IT-специалисты нужны в трудное для страны время... ну ну, а я на hh 5 доступных вакансий вижу на всю страну по моему профилю и с нормальной зарплатой (не хорошей, просто нормальной)
14:14:30 05-06-2023
Гость (12:54:03 05-06-2023) ну ну, а я на hh 5 доступных вакансий вижу на всю страну по ... А какая у вас специальность? По java-разработке полно вакансий с хорошей зарплатой.
01:14:18 06-06-2023
Гость (11:11:08 05-06-2023) IT-специалисты нужны в трудное для страны время... С сентября работу искал, еле нашёл. Вот так мы нужны
13:14:06 06-06-2023
Гость (01:14:18 06-06-2023) С сентября работу искал, еле нашёл. Вот так мы нужны... Мож такой специалист, что не нужен? А то закончат курсы гикбрейнс, нетологии и бегут мамкины программисты искать работу, даже не ведая, что означает ООП или что Питон, это не змея.
13:41:34 06-06-2023
ыть (13:14:06 06-06-2023) Мож такой специалист, что не нужен? А то закончат курсы гикб... 14 лет стажа (с 2009) на разных языках, от Delphi и C++ до Erlang, заканчивал вуз. И что такое ООП и Python знаю не понаслышке.
15:58:41 06-06-2023
зазывалочка для тех кто ищет легкие знания. За деньги!!!