Подробнее узнать об "Академии ТОП" можно на дне открытых дверей в июне

05 июня 2023, 10:00, ИА Амител 4CQwVszH9pUhpfEjf5M

"Академия ТОП" / Фото предоставлено компанией

Думаешь, куда пойти учиться после школы? В Барнауле получить современную профессию по наиболее востребованным и перспективным направлениям можно в филиале Московского международного колледжа цифровых технологий "Академии ТОП". Это международный проект, направленный на подготовку высококвалифицированных IT*-специалистов.

На какие направления можно поступить?

Филиал Московского международного колледжа цифровых технологий открыл набор на 2023 учебный год по направлениям:

Почему стоит учиться именно здесь?

Основная цель IT-колледжа "Академия TOP" – подготовить профессиональных специалистов, которые будут соответствовать реальным требованиям рынка труда. Поэтому создатели курса его внимательно анализируют и дают только актуальные знания.

В программе нет лишних предметов – лишь то, что пригодится для работы, учёбы или бизнеса. Обучают исключительно на практических задачах.

Преподаватели – профессионалы из IT-индустрии, которые передают свой опыт и учат тому, о чём не пишут в учебниках.

Что получит выпускник на выходе?

После завершения обучения выпускники получат:

диплом государственного образца и профессиональные сертификаты от ведущих разработчиков ПО;

возможность поступления без ОГЭ и ЕГЭ;

стажировку и практику в крупных IT-компаниях;

возможность зарабатывать во время обучения;

обучение с использованием современных технологий;

перспективу начать самостоятельную жизнь раньше сверстников;

возможность поступить в вуз-партнёр на второй курс без сдачи ЕГЭ;

персональное, оснащённое компьютером место, вместо учебников – планшет;

возможность обучения на базе 9 и 11 классов, для учащихся 8-11 классов – параллельно со школьным образованием;

собственное портфолио, созданное во время обучения.

Где подробнее узнать об академии?

10 июня 2023 года в 14:00 в барнаульском филиале колледжа состоится день открытых дверей, куда приглашают абитуриентов в возрасте от 15 до 18 лет, а также их родителей.

В программе:

для абитуриентов – пробный урок на выбор: программирование или компьютерная графика, для родителей – полная презентация о колледже;

выступления ведущих специалистов по направлениям обучения;

демонстрация работ студентов в компьютерной Академии TOP;

профориентационное тестирование;

индивидуальные консультации.

Зарегистрироваться на консультацию или мероприятие можно по телефону: +7 (3852) 72-14-10 или через форму на сайте.

Компьютерная академия "ТОП" (Академия "ТОП" АНО ДПО обособленное подразделение)

Адрес: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж

Тел: 8 (3852) 721-410

Сайт*IT ("АйТи"), TOP ("Топ")

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