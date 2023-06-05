НОВОСТИНаука и образование

Современный барнаульский IT-колледж СПО объявил набор студентов на 2023 учебный год

Подробнее узнать об "Академии ТОП" можно на дне открытых дверей в июне

05 июня 2023, 10:00, ИА Амител 4CQwVszH9pUhpfEjf5M

"Академия ТОП" / Фото предоставлено компанией
"Академия ТОП" / Фото предоставлено компанией

Думаешь, куда пойти учиться после школы? В Барнауле получить современную профессию по наиболее востребованным и перспективным направлениям можно в филиале Московского международного колледжа цифровых технологий "Академии ТОП". Это международный проект, направленный на подготовку высококвалифицированных IT*-специалистов.

На какие направления можно поступить?

Филиал Московского международного колледжа цифровых технологий открыл набор на 2023 учебный год по направлениям:

Почему стоит учиться именно здесь?

Основная цель IT-колледжа "Академия TOP" – подготовить профессиональных специалистов, которые будут соответствовать реальным требованиям рынка труда. Поэтому создатели курса его внимательно анализируют и дают только актуальные знания.

В программе нет лишних предметов – лишь то, что пригодится для работы, учёбы или бизнеса. Обучают исключительно на практических задачах.

Преподаватели – профессионалы из IT-индустрии, которые передают свой опыт и учат тому, о чём не пишут в учебниках.

Что получит выпускник на выходе?

После завершения обучения выпускники получат:

  • диплом государственного образца и профессиональные сертификаты от ведущих разработчиков ПО;
  • возможность поступления без ОГЭ и ЕГЭ;
  • стажировку и практику в крупных IT-компаниях;
  • возможность зарабатывать во время обучения;
  • обучение с использованием современных технологий;
  • перспективу начать самостоятельную жизнь раньше сверстников;
  • возможность поступить в вуз-партнёр на второй курс без сдачи ЕГЭ;
  • персональное, оснащённое компьютером место, вместо учебников – планшет;
  • возможность обучения на базе 9 и 11 классов, для учащихся 8-11 классов – параллельно со школьным образованием;
  • собственное портфолио, созданное во время обучения.

Где подробнее узнать об академии?

10 июня 2023 года в 14:00 в барнаульском филиале колледжа состоится день открытых дверей, куда приглашают абитуриентов в возрасте от 15 до 18 лет, а также их родителей.

В программе:

  • для абитуриентов – пробный урок на выбор: программирование или компьютерная графика, для родителей – полная презентация о колледже;
  • выступления ведущих специалистов по направлениям обучения;
  • демонстрация работ студентов в компьютерной Академии TOP;
  • профориентационное тестирование;
  • индивидуальные консультации.

Зарегистрироваться на консультацию или мероприятие можно по телефону: +7 (3852) 72-14-10 или через форму на сайте.

Компьютерная академия "ТОП" (Академия "ТОП" АНО ДПО обособленное подразделение)
Адрес: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж
Тел: 8 (3852) 721-410
Сайт*IT ("АйТи"), TOP ("Топ")

 
образование

Комментарии 7

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Гость

11:11:08 05-06-2023

IT-специалисты нужны в трудное для страны время

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Гость

12:54:03 05-06-2023

Гость (11:11:08 05-06-2023) IT-специалисты нужны в трудное для страны время... ну ну, а я на hh 5 доступных вакансий вижу на всю страну по моему профилю и с нормальной зарплатой (не хорошей, просто нормальной)

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Гость

14:14:30 05-06-2023

Гость (12:54:03 05-06-2023) ну ну, а я на hh 5 доступных вакансий вижу на всю страну по ... А какая у вас специальность? По java-разработке полно вакансий с хорошей зарплатой.

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Гость

01:14:18 06-06-2023

Гость (11:11:08 05-06-2023) IT-специалисты нужны в трудное для страны время... С сентября работу искал, еле нашёл. Вот так мы нужны

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ыть

13:14:06 06-06-2023

Гость (01:14:18 06-06-2023) С сентября работу искал, еле нашёл. Вот так мы нужны... Мож такой специалист, что не нужен? А то закончат курсы гикбрейнс, нетологии и бегут мамкины программисты искать работу, даже не ведая, что означает ООП или что Питон, это не змея.

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Гость

13:41:34 06-06-2023

ыть (13:14:06 06-06-2023) Мож такой специалист, что не нужен? А то закончат курсы гикб... 14 лет стажа (с 2009) на разных языках, от Delphi и C++ до Erlang, заканчивал вуз. И что такое ООП и Python знаю не понаслышке.

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гость

15:58:41 06-06-2023

зазывалочка для тех кто ищет легкие знания. За деньги!!!

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