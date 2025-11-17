Когда станут известны победители премии "Народный знак качества – 2025"?

Торжественная церемония награждения состоится 18 ноября в концертном зале "Сибирь"

17 ноября 2025, 13:15, ИА Амител

Статуэтка "Народный знак качества" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Уже во вторник, 18 ноября 2025 года, Барнаул узнает имена победителей премии "Народный знак качества". На сцене концертного зала "Сибирь" объявят тех, кого жители края выбрали лучшими в своей сфере в этом году. Статуэтку получат компании и предприниматели, которые доказали профессионализм, заслужили доверие клиентов и проявили настоящую преданность делу.

Накануне организаторы опубликовали список участников, вошедших в топ-3 в каждой из 19 открытых номинаций: "Официальный автодилер", "Автосалон", "Автосервис", "Малоэтажное строительство", "Застройщик", "Медцентр", "Бьюти-центр", "Семейный бизнес", "Центр дополнительного образования", "Производитель продуктов питания", "Производитель промышленных товаров", "Ресторан и кафе", "Фастфуд и доставка", "Спортивный клуб", "Стройка и ремонт", "Продовольственная торговая сеть", "Непродовольственная торговая сеть", "Креативный бизнес" и "Персона Business FM Барнаул".

Есть и специальные категории, где победителей определяют эксперты: "Ньюсмейкер года", "Народная любовь года". Еще в одной номинации – "Лучший в своем деле" – победителя выберут на самой церемонии.

Премию ежегодно проводят информационный портал amic.ru и радио Business FM ("Бизнес ЭфЭм") Барнаул. Ее главная цель – поддержать добросовестный бизнес, показать компании, которые действительно улучшают качество жизни в Алтайском крае, и сформировать прозрачный рейтинг тех, кому жители доверяют и кого готовы рекомендовать.

Особенность премии в том, что результаты формируют только по итогам открытого голосования на сайте народныйзнаккачества.рф. Решение принимают не чиновники и не экспертные комиссии – его определяют сами потребители. В этом году интерес к премии заметно вырос: во втором этапе конкурса организаторы получили около 70 тысяч голосов – на 40% больше, чем в прошлом.

Церемония обещает стать одним из главных событий ноября, а имена победителей вскоре станут ориентиром для тех, кто выбирает надежность и качество.