Стало известно, какие компании вошли в тройки финалистов премии "Народный знак качества"

А кто победил – расскажем 18 ноября

11 ноября 2025, 13:30, ИА Амител

"Народный знак качества – 2024" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Наблюдательный совет премии "Народный знак качества", куда входят представители власти и бизнеса региона, утвердил список компаний, которые вышли в топ-3 в каждой из открытых номинаций. И лишь одна из каждой тройки набрала наибольшее количество голосов и получит заветную статуэтку.

Имена победителей станут известны только на церемонии награждения, которая пройдет в Барнауле в следующий вторник, 18 ноября 2025 года. Но организаторы опубликовали топ-3 в номинациях (компании указаны исключительно в алфавитном порядке):

Авто

"Автосалон года":

"АЕМ Холдинг";

Autosila ("Автосила");

DAna Motors ("Дана Моторс").

"Автосервис года":

"Арткар";

Маkk ("Макк");

DAna Motors.

"Официальный автодилер":

"АЕМ Холдинг";

"Барнаульский автоцентр КамАЗ";

Big Machine ("Биг Машин").

Строительство и ремонт

"Застройщик года":

"Алгоритм";

"Селф";

"Союз".

"Малоэтажное строительство":

"АРС22";

"Два этажа";

"ТехКом".

"Стройка и ремонт":

"Знак";

"Оригинал";

BV-Stroy ("БиВи Строй").

Здоровье и красота

"Бьюти-центр":

Ofis.2508 ("Офис");

Sahar&Vosk ("Сахар и воск");

"Антуриум".

"Медцентр года":

Алтайский краевой клинический перинатальный центр "Дар";

"Здоровое поколение";

Краевая клиническая больница.

"Спортивный клуб":

"Магис-Спорт";

"Рельеф";

River ("Ривер").

Производство

"Производитель продуктов питания":

Барнаульский молочный комбинат;

"Вкусная жизнь";

"Логовская сыроварня".

"Производитель промышленных товаров":

"АльфаПак 22";

"Энергия";

Fogel ("Фогель").

Ретейл и общепит

"Непродовольственная торговая сеть":

"Пакетон";

"Фарм Дисконт";

Pulse ("Пульс").

"Продовольственная торговая сеть":

"Калина-Малина";

"Магнит";

"Ярче".

"Ресторан и кафе":

"Бирдок";

FreeMan's ("Фриманс");

O`bakery ("ОБейкери").

"Фастфуд и доставка":

"Грильница";

Chicago pizza ("Чикаго пицца");

Dimmy Yammy ("Димми Ямми").

И другое

"Семейный бизнес":

"Алфит Плюс", производственная компания;

"Здоровое поколение", медицинский центр;

"Стоматология Серебряковых".

"Креативный бизнес":

"Алтай витраж", студия художественного витража;

Mari.Trap agency ("Мари Трап эдженси"), SMM-агентство;

R&B ("АрэндБи"), студия дизайна.

"Центр дополнительного образования":

"НиК-Центр", автошкола;

"Саншайн", языковая школа;

Beauty Point ("Бьюти Поинт"), учебный центр.

"Персона Business FM Барнаул":

Алла Гефке, владелица кондитерской Alla Gefke;

Анна Усова, основатель шатра "Монблан", женского делового альянса "Совершенство", бренда "Энергия природы";

Дмитрий Иванов, основатель сети ресторанов быстрого питания "Грильница".

"Народный знак качества" – это ежегодная независимая премия, в которой жители Алтайского края определяют лучшие компании региона в сфере товаров и услуг. Победителей выбирают не эксперты и не жюри – результат формируется исключительно на основе открытого голосования на сайте народныйзнаккачества.рф. Премия направлена на поддержку добросовестного бизнеса, повышение доверия к местным производителям и формирование прозрачного рейтинга компаний, которым жители доверяют и готовы рекомендовать. Участники представлены в разных отраслях – от розничной торговли и медицины до услуг, ресторанов и автомобильного сегмента. Голосование проходит онлайн: каждый человек мог отдать голос только за одну компанию в каждой номинации. Победителям становятся те, кто набрал наибольшее количество голосов.

18 ноября они получат статуэтку "Народный знак качества – 2025", подтверждающую высокую репутацию и клиентскую лояльность. Компании используют знак в маркетинговых материалах, на упаковке, сайте и в рекламе как доказательство признания потребителей. Премия стала значимым региональным ориентиром, потому что решение принимают не чиновники и не экспертные комиссии, а сами потребители.

Организаторы проекта – информационный портал amic.ru ("Амик.ру") и радио Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Генеральный партнер премии "Народный знак качества" – Альфа-Банк.

Альфа-Банк – один из крупнейших универсальных частных банков в России. Развивается в формате неотех-платформы, предлагая клиентам бесшовный цифровой опыт решения финансовых и повседневных задач.