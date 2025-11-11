НОВОСТИБизнес

Стало известно, какие компании вошли в тройки финалистов премии "Народный знак качества"

А кто победил – расскажем 18 ноября

11 ноября 2025, 13:30, ИА Амител

"Народный знак качества – 2024" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
"Народный знак качества – 2024" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Наблюдательный совет премии "Народный знак качества", куда входят представители власти и бизнеса региона, утвердил список компаний, которые вышли в топ-3 в каждой из открытых номинаций. И лишь одна из каждой тройки набрала наибольшее количество голосов и получит заветную статуэтку.

Имена победителей станут известны только на церемонии награждения, которая пройдет в Барнауле в следующий вторник, 18 ноября 2025 года. Но организаторы опубликовали топ-3 в номинациях (компании указаны исключительно в алфавитном порядке):

Авто

"Автосалон года":

  • "АЕМ Холдинг";
  • Autosila ("Автосила");
  • DAna Motors ("Дана Моторс").

"Автосервис года":

  • "Арткар";
  • Маkk ("Макк");
  • DAna Motors.

"Официальный автодилер":

  • "АЕМ Холдинг";
  • "Барнаульский автоцентр КамАЗ";
  • Big Machine ("Биг Машин").

Строительство и ремонт

"Застройщик года":

  • "Алгоритм";
  • "Селф";
  • "Союз".

"Малоэтажное строительство":

  • "АРС22";
  • "Два этажа";
  • "ТехКом".

"Стройка и ремонт":

  • "Знак";
  • "Оригинал";
  • BV-Stroy ("БиВи Строй").

Здоровье и красота

"Бьюти-центр":

  • Ofis.2508 ("Офис");
  • Sahar&Vosk ("Сахар и воск");
  • "Антуриум".

"Медцентр года":

  • Алтайский краевой клинический перинатальный центр "Дар";
  • "Здоровое поколение";
  • Краевая клиническая больница.

"Спортивный клуб":

  • "Магис-Спорт";
  • "Рельеф";
  • River ("Ривер").

Производство

"Производитель продуктов питания":

  • Барнаульский молочный комбинат;
  • "Вкусная жизнь";
  • "Логовская сыроварня".

"Производитель промышленных товаров":

  • "АльфаПак 22";
  • "Энергия";
  • Fogel ("Фогель").

Ретейл и общепит

"Непродовольственная торговая сеть":

  • "Пакетон";
  • "Фарм Дисконт";
  • Pulse ("Пульс").

"Продовольственная торговая сеть":

  • "Калина-Малина";
  • "Магнит";
  • "Ярче".

"Ресторан и кафе":

  • "Бирдок";
  • FreeMan's ("Фриманс");
  • O`bakery ("ОБейкери").

"Фастфуд и доставка":

  • "Грильница";
  • Chicago pizza ("Чикаго пицца");
  • Dimmy Yammy ("Димми Ямми").

И другое

"Семейный бизнес":

  • "Алфит Плюс", производственная компания;
  • "Здоровое поколение", медицинский центр;
  • "Стоматология Серебряковых".

"Креативный бизнес":

  • "Алтай витраж", студия художественного витража;
  • Mari.Trap agency ("Мари Трап эдженси"), SMM-агентство;
  • R&B ("АрэндБи"), студия дизайна.

"Центр дополнительного образования":

  • "НиК-Центр", автошкола;
  • "Саншайн", языковая школа;
  • Beauty Point ("Бьюти Поинт"), учебный центр.

"Персона Business FM Барнаул":

  • Алла Гефке, владелица кондитерской Alla Gefke;
  • Анна Усова, основатель шатра "Монблан", женского делового альянса "Совершенство", бренда "Энергия природы";
  • Дмитрий Иванов, основатель сети ресторанов быстрого питания "Грильница".

"Народный знак качества" – это ежегодная независимая премия, в которой жители Алтайского края определяют лучшие компании региона в сфере товаров и услуг. Победителей выбирают не эксперты и не жюри – результат формируется исключительно на основе открытого голосования на сайте народныйзнаккачества.рф. Премия направлена на поддержку добросовестного бизнеса, повышение доверия к местным производителям и формирование прозрачного рейтинга компаний, которым жители доверяют и готовы рекомендовать. Участники представлены в разных отраслях – от розничной торговли и медицины до услуг, ресторанов и автомобильного сегмента. Голосование проходит онлайн: каждый человек мог отдать голос только за одну компанию в каждой номинации. Победителям становятся те, кто набрал наибольшее количество голосов.

18 ноября они получат статуэтку "Народный знак качества – 2025", подтверждающую высокую репутацию и клиентскую лояльность. Компании используют знак в маркетинговых материалах, на упаковке, сайте и в рекламе как доказательство признания потребителей. Премия стала значимым региональным ориентиром, потому что решение принимают не чиновники и не экспертные комиссии, а сами потребители.

Организаторы проекта – информационный портал amic.ru ("Амик.ру") и радио Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
Генеральный партнер премии "Народный знак качества" – Альфа-Банк.
Альфа-Банк – один из крупнейших универсальных частных банков в России. Развивается в формате неотех-платформы, предлагая клиентам бесшовный цифровой опыт решения финансовых и повседневных задач.

