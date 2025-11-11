Стало известно, какие компании вошли в тройки финалистов премии "Народный знак качества"
А кто победил – расскажем 18 ноября
11 ноября 2025, 13:30, ИА Амител
Наблюдательный совет премии "Народный знак качества", куда входят представители власти и бизнеса региона, утвердил список компаний, которые вышли в топ-3 в каждой из открытых номинаций. И лишь одна из каждой тройки набрала наибольшее количество голосов и получит заветную статуэтку.
Имена победителей станут известны только на церемонии награждения, которая пройдет в Барнауле в следующий вторник, 18 ноября 2025 года. Но организаторы опубликовали топ-3 в номинациях (компании указаны исключительно в алфавитном порядке):
Авто
"Автосалон года":
- "АЕМ Холдинг";
- Autosila ("Автосила");
- DAna Motors ("Дана Моторс").
"Автосервис года":
- "Арткар";
- Маkk ("Макк");
- DAna Motors.
"Официальный автодилер":
- "АЕМ Холдинг";
- "Барнаульский автоцентр КамАЗ";
- Big Machine ("Биг Машин").
Строительство и ремонт
"Застройщик года":
- "Алгоритм";
- "Селф";
- "Союз".
"Малоэтажное строительство":
- "АРС22";
- "Два этажа";
- "ТехКом".
"Стройка и ремонт":
- "Знак";
- "Оригинал";
- BV-Stroy ("БиВи Строй").
Здоровье и красота
"Бьюти-центр":
- Ofis.2508 ("Офис");
- Sahar&Vosk ("Сахар и воск");
- "Антуриум".
"Медцентр года":
- Алтайский краевой клинический перинатальный центр "Дар";
- "Здоровое поколение";
- Краевая клиническая больница.
"Спортивный клуб":
- "Магис-Спорт";
- "Рельеф";
- River ("Ривер").
Производство
"Производитель продуктов питания":
- Барнаульский молочный комбинат;
- "Вкусная жизнь";
- "Логовская сыроварня".
"Производитель промышленных товаров":
- "АльфаПак 22";
- "Энергия";
- Fogel ("Фогель").
Ретейл и общепит
"Непродовольственная торговая сеть":
- "Пакетон";
- "Фарм Дисконт";
- Pulse ("Пульс").
"Продовольственная торговая сеть":
- "Калина-Малина";
- "Магнит";
- "Ярче".
"Ресторан и кафе":
- "Бирдок";
- FreeMan's ("Фриманс");
- O`bakery ("ОБейкери").
"Фастфуд и доставка":
- "Грильница";
- Chicago pizza ("Чикаго пицца");
- Dimmy Yammy ("Димми Ямми").
И другое
"Семейный бизнес":
- "Алфит Плюс", производственная компания;
- "Здоровое поколение", медицинский центр;
- "Стоматология Серебряковых".
"Креативный бизнес":
- "Алтай витраж", студия художественного витража;
- Mari.Trap agency ("Мари Трап эдженси"), SMM-агентство;
- R&B ("АрэндБи"), студия дизайна.
"Центр дополнительного образования":
- "НиК-Центр", автошкола;
- "Саншайн", языковая школа;
- Beauty Point ("Бьюти Поинт"), учебный центр.
"Персона Business FM Барнаул":
- Алла Гефке, владелица кондитерской Alla Gefke;
- Анна Усова, основатель шатра "Монблан", женского делового альянса "Совершенство", бренда "Энергия природы";
- Дмитрий Иванов, основатель сети ресторанов быстрого питания "Грильница".
"Народный знак качества" – это ежегодная независимая премия, в которой жители Алтайского края определяют лучшие компании региона в сфере товаров и услуг. Победителей выбирают не эксперты и не жюри – результат формируется исключительно на основе открытого голосования на сайте народныйзнаккачества.рф. Премия направлена на поддержку добросовестного бизнеса, повышение доверия к местным производителям и формирование прозрачного рейтинга компаний, которым жители доверяют и готовы рекомендовать. Участники представлены в разных отраслях – от розничной торговли и медицины до услуг, ресторанов и автомобильного сегмента. Голосование проходит онлайн: каждый человек мог отдать голос только за одну компанию в каждой номинации. Победителям становятся те, кто набрал наибольшее количество голосов.
18 ноября они получат статуэтку "Народный знак качества – 2025", подтверждающую высокую репутацию и клиентскую лояльность. Компании используют знак в маркетинговых материалах, на упаковке, сайте и в рекламе как доказательство признания потребителей. Премия стала значимым региональным ориентиром, потому что решение принимают не чиновники и не экспертные комиссии, а сами потребители.
Организаторы проекта – информационный портал amic.ru ("Амик.ру") и радио Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
Генеральный партнер премии "Народный знак качества" – Альфа-Банк.
Альфа-Банк – один из крупнейших универсальных частных банков в России. Развивается в формате неотех-платформы, предлагая клиентам бесшовный цифровой опыт решения финансовых и повседневных задач.
Комментарии 0