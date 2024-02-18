Спасатели эвакуировали 82 рыбака с отколовшейся льдины в Охотском море

К операции привлекали вертолет Ми-8

18 февраля 2024, 14:37, ИА Амител

Учения МЧС 28 ноября / Фото: Екатерина Смолихина

На Сахалине более 80 рыбаков спасли с льдины, оторвавшейся в Охотском море. Об этом сообщает пресс-служба МЧС в Telegram-канале.

Льдина откололась в Охотском море в районе села Стародубское. Первоначально сообщалось, что на ней находятся 14 рыбаков. На место направились спасатели, к операции привлекали вертолет Ми-8.

"Спасательная операция на Сахалине завершена. Эвакуировано и доставлено на берег 82 человека. Пострадавших нет", – говорится в публикации.Напомним, что накануне спасатели на вертолете эвакуировали члена экипажа рыболовецкого траулера в 200 километрах от Магадана. Его доставили в больницу.