Спасатели помогли мужчине, который провалился под лед на Оби в Алтайском крае

Добирались до сельчанина на катере на воздушной подушке

09 апреля 2024, 16:20, ИА Амител

Спасение на Оби / Фото: УГОЧС и ПБ Алтайского края

В Каменском районе Алтайского края спасатели выручили мужчину, который провалился под лед на Оби, сообщили в региональном УГОЧС и ПБ.

8 апреля сельчанин пытался перейти на другой берег реки, но лед не выдержал его веса. Сотрудники управления добрались до мужчины на катере на воздушной подушке, после чего благополучно доставили на сушу.

Медицинскую помощь ему оказали на месте.

Спасатели призвали жителей быть осторожными и не выходить на лед, поскольку он уже стал тонким и хрупким.