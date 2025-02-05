Спасатели рассказали, что делать, если случайно позвонили в службу спасения
Звонить в "112" стоит лишь при экстренной ситуации
05 февраля 2025, 11:45, ИА Амител
Спасатели главного управления гражданской защиты Московской области рекомендуют не бросать трубку, если номер единой службы спасения 112 был набран случайно, а дождаться ответа оператора и сообщить, что произошла ошибка. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что звонить спасателям необходимо лишь в экстренной ситуации, которая угрожает жизни и здоровью. Например, в случае пожаров, аварий или утечки газа. Ложный вызов отвлекает и операторов, и спасателей, а также мешает тем, кому действительно нужна помощь.
"Не набирайте 112 без необходимости! Не совершайте ложный вызов – он может стоить жизни!" – подчеркнули в МЧС.
Напомним, что 112 – единый номер для вызова скорой помощи, полиции и пожарных. Поступающие обращения обрабатываются операторами и передаются в нужные службы. Он работает не только в России, но и других странах СНГ и Европы.
11:57:23 05-02-2025
Он работает не только в России, но и других странах СНГ и Европы --- на линии сопрокосновения наверное не работат