Спасатели рассказали, что делать, если случайно позвонили в службу спасения

Звонить в "112" стоит лишь при экстренной ситуации

05 февраля 2025, 11:45, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Спасатели главного управления гражданской защиты Московской области рекомендуют не бросать трубку, если номер единой службы спасения 112 был набран случайно, а дождаться ответа оператора и сообщить, что произошла ошибка. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что звонить спасателям необходимо лишь в экстренной ситуации, которая угрожает жизни и здоровью. Например, в случае пожаров, аварий или утечки газа. Ложный вызов отвлекает и операторов, и спасателей, а также мешает тем, кому действительно нужна помощь.

"Не набирайте 112 без необходимости! Не совершайте ложный вызов – он может стоить жизни!" – подчеркнули в МЧС.

Напомним, что 112 – единый номер для вызова скорой помощи, полиции и пожарных. Поступающие обращения обрабатываются операторами и передаются в нужные службы. Он работает не только в России, но и других странах СНГ и Европы.