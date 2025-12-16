Спикер АКЗС поддержал запрет на добычу россыпного золота в Алтайском крае

Александр Романенко уверен, что регион получает больше вреда, чем пользы от этого вида деятельности

Депутаты парламента Алтайского края просят ввести мораторий на разведку и добычу россыпного золота в шести районах и указывают на ущерб экологии и туризму. По словам председателя АКЗС Александра Романенко, работы в регионе уже остановили, но окончательное решение остается за федеральным ведомством.

Во время большого итогового интервью спикер АКЗС сообщил журналистам, что краевой парламент выступает за полный запрет добычи россыпного золота на территории региона. Тему, по его словам, считают проблемной сразу на нескольких территориях, где жители и муниципальные власти годами направляли обращения из-за работы старателей. Речь об Алтайском, Тогульском, Заринском, Солонешенском, Чарышском, Залесовском и Змеиногорском районах.

«Очень болезненная тема: золотодобывающие компании заходят на территорию, начинают разработку, при этом нарушают требования недропользования и ведут себя варварски по отношению к природе и инфраструктуре. В Змеиногорске, например, фактически перекопали окрестности города, нанеся серьезный ущерб ландшафту и дорогам», – отметил Александр Романенко.

И добавил, что золотодобыча в Алтайском крае приносит больше вреда, чем пользы. Регион почти не получает дополнительных налоговых поступлений и льгот, а вот природа и туристическая привлекательность страдают. Рекультивация земель зачастую либо не проводится, либо ограничивается формальностями, и восстановление территорий в их первоначальное состояние не происходит.

«Депутаты АКЗС обратились в Федеральное агентство по недропользованию. Мы предложили полностью запретить добычу россыпного золота на территории края. Такой опыт уже есть в других регионах России, и он себя оправдывает. Окончательное решение – в компетенции федерального агентства, думаю, что запрет будет принят», – сказал спикер АКЗС, напомнив, что деятельность ряда компаний уже приостановили. И в целом добыча сейчас не ведется.

Ранее в АКЗС сообщали, что за последние десять лет золотодобытчики перечислили в краевой бюджет всего 152,6 млн рублей налогов – 0,02% от доходов казны, а в местные бюджеты поступило 33,1 млн рублей. Доля добычи россыпного золота в крае оценивается в 0,1–0,2% от общероссийских объемов. При этом общие доходы от золотодобычи и туристической отрасли значительно различаются: экономически более выгодной является деятельность в сфере туризма на этих территориях.

Также указаны оценки ущерба – более 61,3 млн рублей со стороны ООО "Европейская азиатская горнорудная компания" и 73,2 млн рублей со стороны компании "Агро-трейд".

Тема приобрела широкий резонанс осенью 2024 года: в Солонешенском районе жители обращались к губернатору Виктору Томенко и выходили на митинг, а в конце апреля 2025-го суд приостановил деятельность старателей. Похожие протесты были и в Чарышском районе, где лицензии выдали на работы на реках Кумир и Коргон. Активисты предложили расширить нацпарк "Горная Колывань", однако создание этой особо охраняемой территории пока остается на стадии согласования.