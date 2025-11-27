Депутаты АКЗС обратились в Роснедра с просьбой запретить золотодобычу в семи районах Алтая

Народные избранники согласились в том, что золотодобыча не приносит серьезных доходов Алтайскому краю, но вредит природе и туротрасли

27 ноября 2025, 13:27, ИА Амител

Депутаты АКЗС/ Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Депутаты Алтайского Заксобрания обратятся в Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) с предложением ввести мораторий на выдачу лицензий на разведку и добычу россыпного золота в Чарышском, Змеиногорском, Алтайском, Тогульском, Заринском, Солонешенском и в Залесовском районах. За это единогласно проголосовали депутаты АКЗС на сессии краевого парламента 27 ноября 2025 года.

"Рвут нашу землю"

Председатель АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов в своем докладе подчеркнул, что жители Алтайского края массово обращались в их комитет с жалобой на золотодобытчиков.

«Всего в семи районах края запасов – на 46 с лишним тонн, из них 2,8 тонны россыпного золота. Но вся добыча более десяти лет ведется варварским способом, то есть ни на одном участке не проведена рекультивация почвы, и сегодня ее нельзя восстановить. Уничтожаются краснокнижные растения. В результате такой деятельности 76 гектаров земель сельхозназначения, альпийских лугов, уже выведено из сельхозоборота», – подчеркнул он.

По словам Серова, компании нанесли материальный ущерб Алтайскому краю на 153 млн рублей, который "скромно насчитала Счетная палата". Работу артели "Солнечная" в Солонешенском районе (сейчас приостановлена) депутат вообще сравнил с Курской битвой. Также он отметил, что жители края и туристы уже получили от деятельности золотодобытчиков "моральный ущерб".

Результаты голосования/ Скриншот из трансляции сессии АКЗС

Кроме того, Серов подчеркнул, что сейчас в семи районах края выдано 29 лицензий на добычу золота, и среди старателей нет ни одного предпринимателя из Алтайского края.

«Рвут нашу землю новосибирцы, москвичи и другие лица. Поэтому принято решение о том, что нужно обратиться в Федеральное агентство по недропользованию с предложением наложить мораторий на добычу россыпного золота в семи районах края», – отметил он.

Также Сергей Серов добавил, что инициатива уже направлена в Госдуму, и подчеркнул, что Роснедра могут остановить работу тех золотодобытчиков, которые уже работают в Алтайском крае.

"Золотодобыча и туриндустрия – это антагонисты"

Лидер фракции ЛДПР, председатель комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семенов также напомнил, что добыча россыпного золота в Алтайском крае в общей добыче золота по стране составляет 0,1%. Работы ведутся в девяти муниципалитетах, где хорошо развит туризм, который приносит региону больший доход, чем деятельность старателей.

«Золотодобыча и туриндустрия – это антагонисты. Если мы развиваем одно, то не даем возможности развиваться другому. У нас ежегодно указанные районы посещает около 450 тысяч человек, количество туристов растет, люди едут к нам с целью отдыха в природной среде, для сельского и активного туризма», – подчеркнул он.

По словам Семенова, за десять лет в бюджет Алтайского края и муниципалитетов от золотодобычи поступило около 185 млн рублей. Этот доход депутат назвал "незначительным" и отметил, что он "полностью перекрывается суммами ущерба и абсолютно не сопоставим с теми доходами, которые мы имеем от туристической деятельности". Законотворец привел в пример Алтайский район, где за первое полугодие 2025 года объем поступлений в местный бюджет от туристического налога составил 8 млн рублей. И "это в два раза больше, чем район получил за десять лет от золотодобычи", подчеркнул Семенов.

Министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Андрей Стрелковский также добавил к обсуждению то, что основные золотозапасы сосредоточены в указанных семи районах, поэтому на остальные муниципалитеты просьбу о моратории распространять не нужно.

Владимир Семенов / Фото: amic.ru

Что сказано в обращении депутатов?

В обращении говорится, что добыча золота ухудшает состояние почв, ведет к исчезновению краснокнижных растений и обедняет места обитания животных. Там сказано, что старатели часто не соблюдают закон, не рекультивируют земли и добывают золото на сельхозугодьях. При этом нарушения вовремя не пресекают, так как на внеплановые проверки в регионе действует мораторий.

Также депутаты подчеркивают, что золотые месторождения находятся на популярных у туристов локациях, которые приносят региону больше денег, чем золотодобыча.

«Консолидированные поступления в бюджеты от золотодобычи и туристической отрасли не сопоставимы: туристическая деятельность на данных территориях экономически более целесообразна. При этом стоит учитывать, что при рациональном использовании природных ресурсов ведение турбизнеса связано с возобновляемыми ресурсами, в отличие от золотодобычи», – говорится в проекте обращения.

В документе говорится и о том, что золотодобытчики наносят финансовый ущерб Алтайскому краю. А именно ООО "Европейско-азиатская горнорудная компания" нанесла окружающей среде ущерб на сумму более 61,3 млн рублей, а фирма "Агро-трейд" – на 73,2 млн рублей.

Напомним, что ранее экологи и жители Чарышского района рассказали amic.ru о том, что золотодобыча грозит уничтожить уникальную территорию, которая должна стать частью нацпарка "Горная Колывань". Подробнее об этом можно прочитать здесь.