Спикер АКЗС рассказал, где продолжит карьеру после выборов в 2026 году

По словам Романенко, планы на будущее у него есть и они в интересах Алтая

10 сентября 2024, 21:17, ИА Амител

Александр Романенко / Фото: amic.ru

Председатель Алтайского Заксобрания Александр Романенко сообщил, что не намерен уходить из политики после 2026 года, после очередных выборов в парламент региона. Об этом сообщает "Атмосфера".

В ходе интернет-конференции Романенко заявил, что планы на дальнейшую работу у него есть, хотя он не может сказать, на краевом или федеральном уровне она будет.

"Но совершенно точно – в интересах Алтайского края", – подчеркнул спикер АКЗС.

Также Романенко на фоне слухов о том, что на место спикера в следующем созыве может претендовать его нынешний заместитель Денис Голобородько, заявил, что воспринимает депутата как коллегу.

"Как говорил другой мой коллега, молодость – это недостаток, который очень быстро проходит. И чем больше ты работаешь, тем реже вспоминают о твоей молодости. Поэтому могу сказать, что у него есть все шансы рано потерять статус "молодого" политика", – сказал он.

Романенко добавил, что вокруг политики всегда много слухов и домыслов, и он неоднократно узнавал о себе что-то новое таким образом. По этой причине он относится к дискуссиям о его политическом будущем в анонимных источниках спокойно.