Имена всех кандидатов, которые появятся в избирательном бюллетене, уже известны

05 августа 2024, 12:50, Антон Дегтярев

Избирательный участок в Барнауле / Фото: amic.ru

8 сентября 2024 года в Барнауле пройдут довыборы в Алтайское Заксобрание по 21-му избирательному округу, в который входит часть Железнодорожного района краевой столицы. Горожане выберут только одного депутата. Имена кандидатов, которые будут в бюллетене, уже известны. Amic.ru рассказывает, кто поборется за место в краевом парламенте.

Почему выбирают одного депутата?

В декабре 2023 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил на тот момент депутата АКЗС Ивана Нифонтова министром спорта региона. Поэтому краевому парламенту понадобился новый депутат на освободившееся место. Его и выберут барнаульцы 8 сентября. Всего в довыборах по одномандатному округу № 21 смогут поучаствовать около 55 тысяч избирателей.

Кто стал кандидатами?

Итоговый список зарегистрированных кандидатов, которые попали в бюллетень, следующий:

Евгений Григоренко ("Единая Россия") – гендиректор ООО "Газпром газораспределение Барнаул";

Матиас Дениц (КПРФ) – секретарь комитета местного отделения КПРФ;

Владимир Гуляев ("Коммунисты России") – пенсионер;

Оксана Молодых ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") – помощник депутата Государственной Думы Александра Терентьева по работе в Алтайском крае, бывший депутат Барнаульской гордумы;

Игорь Странцов ("Новые люди") – гендиректор ООО "НИГ "Инфо-Провайд";

Анна Юферева (ЛДПР) – гендиректор ООО "ЮМСЭЙ Лигал Групп", а также депутат Барнаульской городской Думы на непостоянной основе.

Выборы в Барнауле/ Фото: amic.ru

Кому отказали?

Железнодорожная районная ТИК 2 августа отказала в регистрации одному кандидату – представителю партии "Гражданская инициатива" Максиму Осьмушкину. В телеграм-канале алтайского избиркома сказано, что он не смог предоставить необходимые документы, в том числе подписи избирателей, собранные в поддержку выдвижения кандидата.

Еще какие-то выборы в крае будут?

Да. Осенью 2024 года пройдет 104 избирательные кампании. Помимо одной в АКЗС, будет еще 103 кампании в органы местного самоуправления. Среди последних самыми крупными будут довыборы в Бийскую гордуму по округу № 14, а также выборы 15 депутатов в Змеиногорском районе. При этом в Змеиногорском районе выборы пройдут 13 октября, а не 8 сентября.

Всего в выборах 2024 года смогут поучаствовать 9,5% избирателей края. Будет задействовано 162 УИК и 34 ТИК. 31 ТИК будет на территории Железнодорожного района.

Выборы в Барнауле / Фото: amic.ru

Будет ли ДЭГ?

Да, как и на выборах губернатора и президента России, на выборах 8 сентября можно будет проголосовать и с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Заявления на дистанционное голосование принимаются с 24 июля до 4 сентября.

Подробнее о выборах в Алтайском крае и о наблюдении за ними можно прочитать здесь.