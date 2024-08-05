Список утвержден. Какие кандидаты будут на довыборах депутата АКЗС в Барнауле?
Имена всех кандидатов, которые появятся в избирательном бюллетене, уже известны
05 августа 2024, 12:50, Антон Дегтярев
8 сентября 2024 года в Барнауле пройдут довыборы в Алтайское Заксобрание по 21-му избирательному округу, в который входит часть Железнодорожного района краевой столицы. Горожане выберут только одного депутата. Имена кандидатов, которые будут в бюллетене, уже известны. Amic.ru рассказывает, кто поборется за место в краевом парламенте.
Почему выбирают одного депутата?
В декабре 2023 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил на тот момент депутата АКЗС Ивана Нифонтова министром спорта региона. Поэтому краевому парламенту понадобился новый депутат на освободившееся место. Его и выберут барнаульцы 8 сентября. Всего в довыборах по одномандатному округу № 21 смогут поучаствовать около 55 тысяч избирателей.
Кто стал кандидатами?
Итоговый список зарегистрированных кандидатов, которые попали в бюллетень, следующий:
Евгений Григоренко ("Единая Россия") – гендиректор ООО "Газпром газораспределение Барнаул";
Матиас Дениц (КПРФ) – секретарь комитета местного отделения КПРФ;
Владимир Гуляев ("Коммунисты России") – пенсионер;
Оксана Молодых ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") – помощник депутата Государственной Думы Александра Терентьева по работе в Алтайском крае, бывший депутат Барнаульской гордумы;
Игорь Странцов ("Новые люди") – гендиректор ООО "НИГ "Инфо-Провайд";
Анна Юферева (ЛДПР) – гендиректор ООО "ЮМСЭЙ Лигал Групп", а также депутат Барнаульской городской Думы на непостоянной основе.
Кому отказали?
Железнодорожная районная ТИК 2 августа отказала в регистрации одному кандидату – представителю партии "Гражданская инициатива" Максиму Осьмушкину. В телеграм-канале алтайского избиркома сказано, что он не смог предоставить необходимые документы, в том числе подписи избирателей, собранные в поддержку выдвижения кандидата.
Еще какие-то выборы в крае будут?
Да. Осенью 2024 года пройдет 104 избирательные кампании. Помимо одной в АКЗС, будет еще 103 кампании в органы местного самоуправления. Среди последних самыми крупными будут довыборы в Бийскую гордуму по округу № 14, а также выборы 15 депутатов в Змеиногорском районе. При этом в Змеиногорском районе выборы пройдут 13 октября, а не 8 сентября.
Всего в выборах 2024 года смогут поучаствовать 9,5% избирателей края. Будет задействовано 162 УИК и 34 ТИК. 31 ТИК будет на территории Железнодорожного района.
Будет ли ДЭГ?
Да, как и на выборах губернатора и президента России, на выборах 8 сентября можно будет проголосовать и с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Заявления на дистанционное голосование принимаются с 24 июля до 4 сентября.
Подробнее о выборах в Алтайском крае и о наблюдении за ними можно прочитать здесь.
12:53:58 05-08-2024
Все они одним ......мазанные
13:54:27 05-08-2024
Зачем тратить деньги на "выборы"? Ткните наугад пальцем в список - тот и депутат.
15:16:34 05-08-2024
Одни директора, один пенсионер как то затесался случайно. Наверное совсем скучно дома макарошки трескать....
18:59:15 05-08-2024
за Матиаса!