Избирком назвал стоимость довыборов одного депутата АКЗС

Голосование состоится 8 сентября

08 июля 2024, 15:01, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/827326

Довыборы одного депутата в Алтайское Законодательное собрание по барнаульскому округу № 21 будут стоить краевому бюджету 11,368 миллиона рублей. Об этом "Атмосфере" сообщила председатель краевой избирательной комиссии Ирина Акимова.

Голосование пройдет 8 сентября, в воскресенье. Всего в выборах будет задействован 31 УИК в Железнодорожном районе Барнаула. Крайизбирком решил оборудовать все участки камерами видеонаблюдения и комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Также можно будет проголосовать дистанционно, через портал госуслуг. Заявки на дистанционное голосование принимаются с 24 июля по 4 сентября.

Голосование будет длиться один день, досрочного не предусмотрено. Однако на муниципальных выборах в крае можно будет проголосовать досрочно – в течение 10 дней до основного дня голосования, в частности, на довыборах в Бийскую городскую думу.