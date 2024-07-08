Избирком назвал стоимость довыборов одного депутата АКЗС
Голосование состоится 8 сентября
08 июля 2024, 15:01, ИА Амител
Довыборы одного депутата в Алтайское Законодательное собрание по барнаульскому округу № 21 будут стоить краевому бюджету 11,368 миллиона рублей. Об этом "Атмосфере" сообщила председатель краевой избирательной комиссии Ирина Акимова.
Голосование пройдет 8 сентября, в воскресенье. Всего в выборах будет задействован 31 УИК в Железнодорожном районе Барнаула. Крайизбирком решил оборудовать все участки камерами видеонаблюдения и комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Также можно будет проголосовать дистанционно, через портал госуслуг. Заявки на дистанционное голосование принимаются с 24 июля по 4 сентября.
Голосование будет длиться один день, досрочного не предусмотрено. Однако на муниципальных выборах в крае можно будет проголосовать досрочно – в течение 10 дней до основного дня голосования, в частности, на довыборах в Бийскую городскую думу.
15:04:13 08-07-2024
Очередной фарс
15:25:05 08-07-2024
Зачем этот спектакль? Всё равно едро победит, а миллионы растащют.
01:01:41 09-07-2024
11 миллионов... А у меня крыша протекает.
Пенсионерка. Ветеран труда. "Семипалатинский полигон". Вдова военнослужащего. А 11 миллионов на ветер...
05:18:05 09-07-2024
Бедный 21 округ . Сколько уже депутатов выбрали но ни один ничего конкретно для этих территорий не сделал. Это в основном частный сектор. Люди дороги чистят сами, а по Матросова ходят по колдобинам, которые с проезжей части нагребут на тротуар. Газ провели за свой счет, подарили Газпрому сети, но все находится в ржавом состоянии. Кто сам красит у того еще терпимо. Детских площадок можно сказать нет, про спортивные вообще молчу. Хотя Смертин был у нас депутатом, Сделал то что хотел для себя, а мы ни к чему. Водопровод кто мог заменили за свой счет, а в основном всем сетям за 70 и более лет. Освещение и асфальт не на всех улицах. И новые депутаты ничего теперь не обещают. А все должно быть адресное. Прошел год и если ничего не сделал- прогнали.