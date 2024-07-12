Что за выборы пройдут в Алтайском крае в 2024 году и как за ними будут наблюдать?

8 сентября в Алтайском крае пройдут 104 избирательные компании, самым крупным событием станут довыборы по одному округу в АКЗС

12 июля 2024, 06:15, Антон Дегтярев

Круглый стол в Общественной палате Алтайского края / Фото: Антон Дегтярев

Мартовские выборы президента России – не единственная избирательная кампания в 2024 году. 8 сентября по всей стране пройдут местные выборы. В Алтайском крае они будут совсем локальными. Самым крупным событием станут довыборы по одному барнаульскому округу в АКЗС. Они будут длиться один день вместо трех. Сейчас к 8 сентября готовят наблюдателей, и процесс "слежки" за выборами останется таким же серьезным, как на прошедших президентских и губернаторских выборах. Подробности о грядущих выборах и о наблюдении за ними рассказали на круглом столе, который прошел в Общественной палате 9 июля.

Что за выборы будут в 2024 году в Алтайском крае?

Всего в Алтайском крае 8 сентября 2024 года пройдет 104 избирательные кампании. Одна будет в АКЗС, а еще 103 – в органы местного самоуправления. Всего в выборах в 2024 году сможет поучаствовать 9,5% избирателей края. Самой значительной будет, конечно, кампания по 21-му избирательному округу Барнаула в АКЗС, в который входит часть Железнодорожного района краевой столицы. В этом округе выборы пройдут из-за того, что в начале декабря 2023 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил министром спорта на тот момент депутата АКЗС Ивана Нифонтова. Следовательно, региональному парламенту нужен новый депутат на место Нифонтова.

"Подготовку и проведение выборов на территории округа осуществляет 31 участковая избирательная комиссия. Выдвижение кандидатов в избирательные объединения или сам выбор кандидатов может осуществляться с 11 июля и включительно по 27 июля 2024 года. Шесть парламентских партий могут участвовать без сбора подписей", – рассказала руководитель мониторинговой группы Центра общественного наблюдения за выборами в Алтайском крае Екатерина Елистратова.

Круглый стол в Общественной палате Алтайского края/ Фото: Антон Дегтярев

В этом году избиратели смогут проголосовать по месту нахождения, если они отсутствуют по месту жительства, отметила участник правовой группы Центра общественного наблюдения за выборами в Алтайском крае Ирина Фролова. По ее словам, для этого надо будет обратиться в Железнодорожную избирательную комиссию, в МФЦ или просто зайти на портал госуслуг. Будет на выборах и ДЭГ (электронное голосование).

"Период подачи обращений стартует уже с 24 июля, заявление можно подать до 4 сентября. Так же, как и в прошлые избирательные кампании, будет электронное голосование. Заявление можно будет подать через портал госуслуг в те же сроки. Наверное, по статистике это самый обращаемый портал, который пользуется спросом у избирателей. Можно проголосовать досрочно, для этого надо с 28 августа и по 7 сентября подать заявление о возможности досрочного голосования. Его одобрят при наличии уважительных причин, по которым гражданин не сможет проголосовать в период избирательной кампании", – отметила Фролова.

Всего в Алтайском крае будет задействовано 162 УИК и 34 ТИК. При этом 31 УИК будет на территории Железнодорожного района, а 131 – в сельских территориях. Кроме довыборов в АКЗС, крупными кампаниями будут и довыборы в Бийскую гордуму по округу № 14, а также выборы в Змеиногорском районе, где изберут 15 депутатов.

Ирина Фролова / Фото: Антон Дегтярев

Кто будет баллотироваться в АКЗС?

С кандидатами на довыборы в АКЗС определились все политические партии. Долго этого не могла сделать партия "Коммунисты России", однако она все же выдвинет председателя Алтайского реготделения российского Союза писателей Владимира Гуляева, пишет "Атмосфера". От КПРФ кандидатом будет секретарь по агитационно-пропагандистской работе КПРФ Матиас Дениц, от справедливороссов на выборы пойдет руководитель общественной приемной депутата Государственной Думы Александра Терентьева Оксана Молодых, "Единую Россию" представит гендиректор "Газпром газораспределение Барнаул" Евгений Григоренко, от ЛДПР баллотируется депутат Барнаульской гордумы Анна Юферева, а кандидатом от "Новых людей" стал гендиректор образовательного холдинга "ИнПро" Игорь Странцов.

Представители от непарламентских малых партий и самовыдвиженцы на выборы пока не заявлены. Им, в отличие от кандидатов от парламентских партий, нужно собрать подписи в свою поддержку.

"Согласно решению избирательной комиссии Алтайского края, общее число подписей для выдвижения и регистрации таких кандидатов составляет 1799, а максимально они могут собрать 1978 подписей в свою поддержку. Всего окружная избирательная комиссия проверит 900 подписей", – отметила Екатерина Елистратова.

Круглый стол в Общественной палате Алтайского края / Фото: Антон Дегтярев

Всего в довыборах по округу № 21 смогут принять участие порядка 55 тысяч избирателей. И сегодня в округе уже активны парламентские партии – "Единая Россия", "Справедливая Россия", ЛДПР, "Новые люди" и КПРФ, отметил доцент кафедры гуманитарных дисциплин АГИК, политолог Алексей Шарапов.

"Все кандидаты от партий молодые, но уже с большим опытом политической работы. Округ вполне конкурентный для всех партий, он компактный. Это часть Железнодорожного района, здесь есть и частный сектор, и многоэтажная застройка, даже небольшая промзона. Поэтому легко вести агитацию для любых кандидатов. Поэтому "Новые люди" будут биться в этом округе. У "Справедливой России" тоже была здесь успешная кампания. Поэтому ждем интересной, конкурентной борьбы. Все зависит от кандидатов, насколько они готовы выложиться на 100%", – подытожил он.

По словам Шарапова, кандидаты уже включаются в борьбу – они вывешивают билборды, пусть и без номера округа и логотипов. Активнее всего сейчас кампанию ведут "Единая Россия" и "Справедливая Россия", сказал он.

"Будут атаки и провокации"

Руководитель Общественного штаба наблюдения за выборами в Алтайском края Алексей Чесноков отметил, что на выборах президента в 2024 году и на выборах губернатора Алтайского края в 2023 году были информационные атаки или провокации. И того же самого стоит ждать и в сентябре 2024 года.

"Мы прекрасно понимаем, что Российская Федерация находится в состоянии практически необъявленной гибридной войны против коллективного Запада. Атаки будут и в этом году, будут провокации. Поэтому задача штабов, наверное, защитить интересы кандидатов, избирателей, защитить нашу политическую систему как от вторжения извне, так и от нарушений", – отметил он.

Вера Зубкова (в центре) / Фото: Антон Дегтярев

Наблюдателей на грядущие выборы уже готовят, сказала руководитель группы обучения общественных наблюдателей Вера Зубкова. По ее словам, обучение пройдет на выборах в Барнауле, в Алейске, Рубцовске, в Бийске и других населенных пунктах.

"По сравнению с выборами президента 2024 года и выборами губернатора 2023 года наблюдателей будет чуть меньше, но в любом случае качество обучения будет все так же на таком же высоком уровне. Надеемся, что никаких нареканий в данном направлении у нас не возникнет", – отметила она.

По словам Алексея Чеснокова, главное сейчас набрать этих наблюдателей и дообучить, ведь законодательство на выборах президента и на местных выборах различается.

Конечно, активное участие в наблюдении примет и молодежь. Несмотря на то, что в этом году компания менее масштабная, интерес к ней у студентов есть, отметила Екатерина Елистратова.

"Молодежь участвует даже в самых маленьких компаниях, даже если у нас есть всего лишь один избирательный участок. Им это важно, она заинтересована в прозрачности, в законности выборов. Именно она может заметить самые незаметные нарушения. Молодые люди улучшают работу штаба, помогают делать выборы прозрачными", – пояснила она.

Алексей Чесноков/ Фото: Антон Дегтярев

"Не будем снижать градус"

Центр наблюдения за выборами в 2024 году будет находиться на месте своей постоянной дислокации – на пр. Ленина, 54, на площадке Союза армян, рассказал член Общественного штаба по наблюдению за выборами в Алтайском крае Гарик Геворгян.

"Росгвардия возьмет нас под охрану в течение суток. Стройотряд "Ювента" тоже работает с нами. Работу начнем в 7 утра. С 8 утра открываем двери для всех желающих посетить наш центр. Ждем всех. Для всех желающих будет экскурсия по армянскому центру, также расскажем о культуре древнейшего армянского народа. Также традиционно у нас будет работать телефон горячей линии, мобильная группа", – сообщил Геворгян.

По словам Алексея Чеснокова, штаб общественного наблюдения хоть и будет в этот раз функционировать один день вместо трех, однако работа все равно будет плотной.

"Общественный штаб работает все время, это постоянная информационная повестка. Непосредственно начнем работу мы еще до 7 часов 8 сентября. ДЭГ-группа выйдет немножко пораньше. Завершим, наверное, пресс-конференцией 9 сентября. Хотя процедура максимально прозрачна и легитимна, но мы должны ее сделать еще более прозрачной, легитимной, законной. В этом, наверное, наша миссия. В целом у нас коллектив уже сработался, процедура отработана, я думаю, что мы сделаем все на очень высоком уровне", – отметил Чесноков.

Гарин Геворгян (справа) / Фото: Антон Дегтярев

Несмотря на локальный характер выборов, наблюдатели не будут снижать планку, установленную выборами 2023 и 2024 годов, когда удалось "пресечь огромное количество провокаций", подчеркнул он.

"Мы точно не будем снижать градус. Мы будем продолжать сформированные традиции качественной организации процесса наблюдения, обеспечения прозрачности, открытости, легитимности выборов. Все участки нужно будет обеспечить наблюдателями. У нас будет мониторинговая группа работать. Где-то будет прямое видеонаблюдение, где-то – видеозапись, но это на меньшем количестве участков", – рассказал Чесноков amic.ru.

Кроме того, в этом году штаб общественного наблюдения Алтайского края будет взаимодействовать и с коллегами из Республики Алтай, где состоятся выборы губернатора и депутатов местного парламента, добавил Алексей Чесноков.

Напомним, что ранее председатель краевой избирательной комиссии Ирина Акимова рассказала, что довыборы одного депутата АКЗС будут стоить краевому бюджету 11,3 млн рублей.