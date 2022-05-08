Барнаульское «Динамо» снова проиграло

Футболисты уступили «Тюмени» со счётом 0:3

8 мая 2022, 22:29, Никита Черников

Барнаульское «Динамо» потерпело очередное поражение. 8 мая в матче 26 тура первенства ФНЛ-2 алтайские футболисты в гостях проиграли «Тюмени» со счётом 0:3.

При этом после первого тайма на табло тюменского стадиона «Геолог» горели нули. А все мячи побывали в воротах «Динамо» после перерыва. Третий гол Богдан Карюкин пропустил, когда барнаульцы играли в большинстве после того, как красную карточку получил защитник хозяев Исламжан Насыров.

Таким образом, с начала весенней части первенства «Динамо» не может выиграть уже шесть матчей. В этих матчах барнаульцы сумели набрать лишь одно очко. Алтайские футболисты по-прежнему на 13 месте из 15 участников турнира.

Следующую встречу «Динамо» проведёт на домашнем стадионе 18 мая против «Носты» из Новотроицка.

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