Хоккеисты «Динамо-Алтай» одержали тяжелую победу над самарским ЦСК ВВС

Хоккеисты команды «Динамо-Алтай» на домашней площадке одержали трудную победу над самарским ЦСК ВВС. Третья встреча команд в рамках первенства ВХЛ состоялась сегодня, 4 октября, на льду барнаульской «Титов-Арены» и завершилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 5:4.

Основное время и овертайм закончились ничейным исходом — 4:4. Причём барнаульцам удалось перевести игру в дополнительное время только на 60-й минуте при игре в большинстве. Отличился Виталий Коньков. На исходе овертайма динамовцы вновь получили численное большинство — 4 на 3. Но в этот раз реализовать его не сумели.

В итоге победителя пришлось определять в серии буллитов, где барнаульцы оказались точнее. Решающий послематчевый бросок реализовал капитан динамовцев Владислав Янцен.

Несмотря на эту победу, барнаульцы остаются на третьем месте турнирной таблицы. Волжане по-прежнему лидируют.

Напомним, ранее, 1 и 2 октября, соперники уже дважды встречались в Барнауле и тогда обменялись победами. В первой игре хозяева льда уступили с результатом 1:4. Затем команде Евгения Бакланова удался волевой реванш. По ходу второй встречи динамовцы уступали 0:2, но сумели перевести игру в овертайм — 4:4, а в дополнительной пятиминутке добились победы с тем же счётом — 5:4. Завтра, 5 октября, «Динамо-Алтай» и ЦСК ВВС проведут заключительный матч серии в Барнауле.