МЧМ-2023 по хоккею, который должен был пройти в Новосибирске, могут перенести в Канаду

Международная федерация хоккея IIHF планирует перенести молодёжный чемпионат мира по хоккею 2023 года из России в Канаду. Об этом сообщает издание Sportsnet.

Представители организации ведут переговоры с несколькими странами, однако Канада является для них приоритетным вариантом.

Напомним, что молодёжный чемпионат мира, который в 2023 году должен был пройти в Новосибирске и Омске, решили перенести из России из-за политической ситуации.

Окончательного решения о новом месте проведения турнира пока нет. Предполагается, что принять его могут уже в апреле.