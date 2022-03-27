МЧМ-2023 по хоккею, который должен был пройти в Новосибирске, могут перенести в Канаду
IIHF рассматривает несколько возможных вариантов, однако Канада является приоритетным для организации
27 марта 2022, 17:51, Илья Звягинцев
Международная федерация хоккея IIHF планирует перенести молодёжный чемпионат мира по хоккею 2023 года из России в Канаду. Об этом сообщает издание Sportsnet.
Представители организации ведут переговоры с несколькими странами, однако Канада является для них приоритетным вариантом.
Напомним, что молодёжный чемпионат мира, который в 2023 году должен был пройти в Новосибирске и Омске, решили перенести из России из-за политической ситуации.
Окончательного решения о новом месте проведения турнира пока нет. Предполагается, что принять его могут уже в апреле.
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