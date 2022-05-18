Российского гимнаста Ивана Куляка на год дисквалифицировали за то, что он нанес на форму букву Z

Российского гимнаста Ивана Куляка на год дисквалифицировали из-за того, что он вышел на награждение с буквой Z на форме. Такое решение принял Фонд гимнастической этики (GEF).

Инцидент произошёл во время этапа Кубка мира в Дохе (Катар). Сразу после этого Международная федерация спортивной гимнастики потребовала на год отстранить спортсмена от международных соревнований, однако решение было принято только сейчас.

Несмотря на дисквалификацию, Куляк сможет принимать участие в турнирах на территории России.

Ранее сообщалось, что Россию и Белоруссию не допустили к покупке прав на трансляцию Олимпийских игр 2026 и 2028 годов.