В АлтГАУ впервые пройдет этап детского Кубка России по шахматам

Кубок Алтая — этап детского Кубка России 2022 года по шахматам пройдёт в Барнауле с 2 по 9 мая на базе АлтГАУ. Участвовать будут мальчики и девочки до 15 лет.

Шахматный турнир такого высокого уровня впервые на Алтае проводится на базе вуза. Накануне руководители Алтайской федерации шахмат изучили инфраструктуру АГАУ и заключили, что она полностью удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к спортивным соревнованиям подобного масштаба.

Сейчас идёт этап регистрации участников и, как сообщил президент Федерации шахмат Алтайского края Артём Поломошнов, ожидается участие около 300 ребят из 15 регионов России.

«В этом году мы вместе с партнёром турнира — Сибсоцбанком — решили поддержать ребят из сельской местности. По решению Федерации шахмат Алтайского края и при финансовой поддержке Сибсоцбанка 20 юных шахматистов из районов края смогут принять участие в Кубке России», — добавил Артём Поломошнов.

Победители турнира получат шанс принять участие в финале детского Кубка России по шахматам, который пройдёт в декабре 2022 года в Москве.