Волейболистки «Алтай-АГАУ» дважды проиграли в Южно-Сахалинске

В соревнованиях участвуют шесть команд, которые представляют Сибирь и Дальний Восток. Завершится первый тур чемпионата 16 октября.

11 октября в первом матче «Алтай-АГАУ» уступил «Приморочке» из Владивостока — 1:3. Счёт по сетам 14:25, 15:25, 25:20, 18:25.

Сегодня, 12 октября, во второй игре барнаульские волейболистки потерпели поражение от читинской «Забайкалки» с результатом 0:3 (17:25, 25:27, 15:25).

Завтра соперником барнаульских девушек станет «Локомотив-Ангара» из Иркутска.

Ранее волейболистки «Алтай-АГАУ» дважды проиграли в Новосибирской области.