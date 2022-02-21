Заместитель министра спорта Алтайского края ушел в отставку

Заместитель министра спорта Алтайского края Юрий Самсоненко покинул свой пост 18 февраля. В ведомстве чиновник проработал почти десять лет и в последние годы курировал строительство спортивных объектов в регионе. Информацию об увольнении подтвердили amic.ru в Министерстве спорта.

О причинах отставки Самсоненко неизвестно. По некоторым данным, это может быть связано с желанием Министерства спорта построить физкультурно-оздоровительный комплекс на участке в парке имени Ленина, который находится в собственности ведомства. Однако жители соседних с парком многоэтажек выступили против. Власти Барнаула также пообещали не допустить возведения большого объекта на территории парка.

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Спорт Власти Барнаула пообещали не допустить строительства спорткомплекса в парке имени Ленина

По данным «Толка», должность Юрия Самсоненко в Министерстве спорта будет закрыта. Глава ведомства Алексей Перфильев не планирует искать себе нового заместителя, а его обязанности планируется распределить между действующими сотрудниками министерства.

Юрий Самсоненко работал в руководстве спортивной отрасли региона с 2013 года. В краевое ведомство он перешёл из администрации Павловского района, где был заместителем главы по социальным вопросам, курировал здравоохранение, культуру, образование и спорт. Ещё до образования Министерства спорта Самсоненко был исполняющим обязанности начальника тогда ещё спортуправления. Также замещал Елену Лебедеву на посту главы управления спорта и молодёжной политики, когда она уволилась в 2017 году.