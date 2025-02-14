Средняя зарплата в ноябре в Алтайском крае незначительно упала
Относительно средней зарплаты за ноябрь 2023 года рост составил 17,3%
14 февраля 2025, 20:57, ИА Амител
Рубли / Фото: amic.ru
В Алтайском крае по итогам ноября 2024 года средняя зарплата была равна 55 542 рублям. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Алтайкрайстата.
Отмечается, что по сравнению с октябрем показатель снизился незначительно – тогда он составлял 55 569 рублей. Относительно средней зарплаты за ноябрь 2023 года рост составил 17,3% – тогда за месяц работы в среднем платили 46 915 рублей.
Реальная зарплата за ноябрь 2024-го снизилась на 1,4%, а по сравнению с 2023 годом – выросла на 7,6%.
00:45:22 15-02-2025
А когда она поднималась с уровнем инфляции??? Только падает..
И как была она здесь средняя 39720₽ так и осталась !! Зачем писать среднюю отдельной отрасли , пишите правду общую среднюю!!
04:09:44 15-02-2025
А нам повысили вопреки всему на 3000. Теперь в этом году 27!
13:36:16 15-02-2025
Гость (04:09:44 15-02-2025) А нам повысили вопреки всему на 3000. Теперь в этом году 27!... кем работаете, если не секрет?
06:42:02 15-02-2025
Да не поднялась... Прежде чем упасть...
09:56:43 15-02-2025
Никакого подьема и не было
14:51:19 15-02-2025
Уберите чиновников и тогда считайте среднюю зарплату и получите 30000р
16:08:04 15-02-2025
Гость (13:36:16 15-02-2025) кем работаете, если не секрет?... Комментатором на амике.