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Средняя зарплата в ноябре в Алтайском крае незначительно упала

Относительно средней зарплаты за ноябрь 2023 года рост составил 17,3%

14 февраля 2025, 20:57, ИА Амител

Рубли / Фото: amic.ru
Рубли / Фото: amic.ru

В Алтайском крае по итогам ноября 2024 года средняя зарплата была равна 55 542 рублям. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Алтайкрайстата.

Отмечается, что по сравнению с октябрем показатель снизился незначительно – тогда он составлял 55 569 рублей. Относительно средней зарплаты за ноябрь 2023 года рост составил 17,3% – тогда за месяц работы в среднем платили 46 915 рублей.

Реальная зарплата за ноябрь 2024-го снизилась на 1,4%, а по сравнению с 2023 годом – выросла на 7,6%.

Экономика Алтайский край зарплаты

Комментарии 7

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Гость

00:45:22 15-02-2025

А когда она поднималась с уровнем инфляции??? Только падает..
И как была она здесь средняя 39720₽ так и осталась !! Зачем писать среднюю отдельной отрасли , пишите правду общую среднюю!!

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Гость

04:09:44 15-02-2025

А нам повысили вопреки всему на 3000. Теперь в этом году 27!

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Гость

13:36:16 15-02-2025

Гость (04:09:44 15-02-2025) А нам повысили вопреки всему на 3000. Теперь в этом году 27!... кем работаете, если не секрет?

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Костя

06:42:02 15-02-2025

Да не поднялась... Прежде чем упасть...

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.

09:56:43 15-02-2025

Никакого подьема и не было

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Сергей

14:51:19 15-02-2025

Уберите чиновников и тогда считайте среднюю зарплату и получите 30000р

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Гость

16:08:04 15-02-2025

Гость (13:36:16 15-02-2025) кем работаете, если не секрет?... Комментатором на амике.

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