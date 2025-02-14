Средняя зарплата в ноябре в Алтайском крае незначительно упала

Относительно средней зарплаты за ноябрь 2023 года рост составил 17,3%

14 февраля 2025, 20:57, ИА Амител

Рубли / Фото: amic.ru

В Алтайском крае по итогам ноября 2024 года средняя зарплата была равна 55 542 рублям. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Алтайкрайстата.

Отмечается, что по сравнению с октябрем показатель снизился незначительно – тогда он составлял 55 569 рублей. Относительно средней зарплаты за ноябрь 2023 года рост составил 17,3% – тогда за месяц работы в среднем платили 46 915 рублей.

Реальная зарплата за ноябрь 2024-го снизилась на 1,4%, а по сравнению с 2023 годом – выросла на 7,6%.