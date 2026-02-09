США отказались от принципов Анкориджа в переговорах по Украине, заявил Лавров
По его словам, после переговоров РФ и США должны были перейти к широкому сотрудничеству, но на практике все наоборот
09 февраля 2026, 20:00, ИА Амител
США отказались от предложений по урегулированию конфликта на Украине, которые были сделаны на саммите в Анкоридже 15 августа 2025 года. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью международной сети TV BRICS.
«Нам говорят, что надо решить украинскую проблему. В Анкоридже мы приняли предложение Соединенных Штатов. Если подходить по-мужски, то они предложили — мы согласились, значит, проблема должна быть решена», — сказал министр.
Как отметил Лавров, после переговоров на Аляске Москва и Вашингтон должны были перейти к широкому сотрудничеству, но на практике все наоборот.
«Мы еще и в сфере экономики не видим никакого "радужного будущего"», — указал он.
Министр добавил, что Россия остается открытой к сотрудничеству, но американцы создают искусственные препоны, отметив, что администрация Дональда Трампа не спешит отменять меры, принятые экс-президентом Джо Байденом.
20:07:44 09-02-2026
Обманщики.
20:27:17 09-02-2026
А мы действительно, верили, что США договороспособные?
21:53:39 09-02-2026
Владимир. (20:27:17 09-02-2026) А мы действительно, верили, что США договороспособные?... Мы и в бога верим, и в деда мороза
20:57:33 09-02-2026
На-ду-ли...
Ну вот что за люди
21:46:34 09-02-2026
Трамп ни чего личного это бизнес )))
08:02:45 10-02-2026
Англосаксам верить - себя не уважать.
08:43:23 10-02-2026
И дух Анкориджа нам сладок и приятен
09:49:22 10-02-2026
Объясните мне: какие договоры могут быть с США, если война с Украиной? Там украинские солдаты. Если что - в ВОВ половина еды и техники были по лендлизу. И капитуляция подписывалась в первую очередь Жуковым (если не считать первоначальную, на сутки раньше) Йоделем, Деницем.