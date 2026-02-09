США отказались от принципов Анкориджа в переговорах по Украине, заявил Лавров

По его словам, после переговоров РФ и США должны были перейти к широкому сотрудничеству, но на практике все наоборот

Сергей Лавров / Фото: Министерство иностранных дел РФ

США отказались от предложений по урегулированию конфликта на Украине, которые были сделаны на саммите в Анкоридже 15 августа 2025 года. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью международной сети TV BRICS.

«Нам говорят, что надо решить украинскую проблему. В Анкоридже мы приняли предложение Соединенных Штатов. Если подходить по-мужски, то они предложили — мы согласились, значит, проблема должна быть решена», — сказал министр.

Как отметил Лавров, после переговоров на Аляске Москва и Вашингтон должны были перейти к широкому сотрудничеству, но на практике все наоборот.

«Мы еще и в сфере экономики не видим никакого "радужного будущего"», — указал он.

Министр добавил, что Россия остается открытой к сотрудничеству, но американцы создают искусственные препоны, отметив, что администрация Дональда Трампа не спешит отменять меры, принятые экс-президентом Джо Байденом.