США отказались от принципов Анкориджа в переговорах по Украине, заявил Лавров

По его словам, после переговоров РФ и США должны были перейти к широкому сотрудничеству, но на практике все наоборот

09 февраля 2026, 20:00, ИА Амител

Сергей Лавров / Фото: Министерство иностранных дел РФ
США отказались от предложений по урегулированию конфликта на Украине, которые были сделаны на саммите в Анкоридже 15 августа 2025 года. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью международной сети TV BRICS.

«Нам говорят, что надо решить украинскую проблему. В Анкоридже мы приняли предложение Соединенных Штатов. Если подходить по-мужски, то они предложили — мы согласились, значит, проблема должна быть решена», — сказал министр.

Как отметил Лавров, после переговоров на Аляске Москва и Вашингтон должны были перейти к широкому сотрудничеству, но на практике все наоборот.

«Мы еще и в сфере экономики не видим никакого "радужного будущего"», — указал он.

Министр добавил, что Россия остается открытой к сотрудничеству, но американцы создают искусственные препоны, отметив, что администрация Дональда Трампа не спешит отменять меры, принятые экс-президентом Джо Байденом.

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

20:07:44 09-02-2026

Обманщики.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Владимир.

20:27:17 09-02-2026

А мы действительно, верили, что США договороспособные?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:53:39 09-02-2026

Владимир. (20:27:17 09-02-2026) А мы действительно, верили, что США договороспособные?... Мы и в бога верим, и в деда мороза

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:57:33 09-02-2026

На-ду-ли...
Ну вот что за люди

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:46:34 09-02-2026

Трамп ни чего личного это бизнес )))

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
qwerty

08:02:45 10-02-2026

Англосаксам верить - себя не уважать.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:43:23 10-02-2026

И дух Анкориджа нам сладок и приятен

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

09:49:22 10-02-2026

Объясните мне: какие договоры могут быть с США, если война с Украиной? Там украинские солдаты. Если что - в ВОВ половина еды и техники были по лендлизу. И капитуляция подписывалась в первую очередь Жуковым (если не считать первоначальную, на сутки раньше) Йоделем, Деницем.

  0 Нравится
Ответить
