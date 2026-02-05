НОВОСТИПолитика

На Западе испугались предупреждения МИД России о последствиях ввода сил на Украину

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, чем чревато размещение войск "коалиции желающих" на Украине

05 февраля 2026, 16:07, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Российская Федерация выступила с грозным предостережением относительно возможных последствий отправки войск государств, входящих в так называемую "коалицию желающих", на территорию Украины.

Данное заявление, по информации британского издания Daily Express, прозвучало из уст представителей Министерства иностранных дел России и имеет устрашающий характер.

«Россия выступила с пугающей угрозой нанести удар, если войска будут размещены на Украине в рамках мирного соглашения», — сообщает газета.

Напомним, что ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что любое присутствие западных военнослужащих на Украине будет расцениваться российской стороной как легитимная военная цель.

Кроме того, накануне Украина отвергла три ключевых пункта мирного договора. Как сообщают журналисты, власти Украины не согласны на отказ от вступления в НАТО и еще с двумя пунктами.

Дональд Трамп / Фото: Alex Brandon / ТАСС

Мирный план Трампа по Украине. Что о нем известно и согласен ли на него Киев

Россия получила проект документа по "неофициальным каналам"
НОВОСТИПолитика

Россия Политика украина

Комментарии 4

Avatar Picture
гость

17:01:00 05-02-2026

Украине не место в НАТО
граница по мирному договору будет проходить по Днепру
никаких иностранных войск на Украине быть не должно

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:04:30 05-02-2026

гость (17:01:00 05-02-2026) Украине не место в НАТОграница по мирному договору будет... Бандеровцы местного разлива не дремлют, минусуют. Не глянется им что страна 404 разваливается.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:45:24 05-02-2026

гость (17:01:00 05-02-2026) Украине не место в НАТОграница по мирному договору будет...
Проспись, Димон!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:14:54 05-02-2026

Никто там уже никого не боится. Все линии пересекли и эту тоже спокойно пересекут.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров