На Западе испугались предупреждения МИД России о последствиях ввода сил на Украину

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, чем чревато размещение войск "коалиции желающих" на Украине

05 февраля 2026, 16:07, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Российская Федерация выступила с грозным предостережением относительно возможных последствий отправки войск государств, входящих в так называемую "коалицию желающих", на территорию Украины.

Данное заявление, по информации британского издания Daily Express, прозвучало из уст представителей Министерства иностранных дел России и имеет устрашающий характер.

«Россия выступила с пугающей угрозой нанести удар, если войска будут размещены на Украине в рамках мирного соглашения», — сообщает газета.

Напомним, что ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что любое присутствие западных военнослужащих на Украине будет расцениваться российской стороной как легитимная военная цель.

Кроме того, накануне Украина отвергла три ключевых пункта мирного договора. Как сообщают журналисты, власти Украины не согласны на отказ от вступления в НАТО и еще с двумя пунктами.