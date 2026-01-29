Считала дочь грешницей. В Москве мать, утопившая сына, хотела убить и его 15-летнюю сестру

У подозреваемой выявлены серьезные психические расстройства

29 января 2026, 14:41, ИА Амител

Мать, утопившая сына / Фото: Baza

Следствие раскрыло новые шокирующие детали дела 36-летней москвички, обвиняемой в убийстве собственного пятилетнего сына. По данным издания "База", после утопления мальчика Александра Шалина планировала лишить жизни и свою 15-летнюю дочь, но в последний момент передумала.

По версии следствия, сразу после преступления женщина отправилась помолиться в церковь, а затем сдалась полиции и в сопровождении оперативников вернулась на место происшествия. Все это время в квартире находилась ее старшая дочь, которая спала и ничего не подозревала. После завершения следственных действий, как утверждают источники, Шалина подошла к девочке и заявила, что хотела убить и ее, чтобы та "отправилась в рай". Однако передумала, посчитав подростка "грешницей" из-за игры в карты, курения и якобы пережитого ранее насилия со стороны отчима.

Знакомые мужчины утверждают, что это обвинение было сфабриковано самой Шалиной для шантажа с целью получения его дома и 40-миллионной компенсации. Мужчина уже третий год находится в СИЗО и, по данным издания, до сих пор не знает об убийстве сына. По словам знакомых, забота о детях фактически лежала на родственниках, которые оплачивали аренду жилья и продукты, в то время как Шалина практиковала жесткие методы "воспитания", заставляя детей молиться и извиняться на коленях.

В настоящее время московские следователи продолжают сбор доказательств по делу об убийстве малолетнего. У подозреваемой, как отмечается, выявлены серьезные психические расстройства.

