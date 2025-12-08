Барнаульцы рассказали, как планируют провести новогодние каникулы

Каждый пятый житель города будет работать

08 декабря 2025, 15:00, ИА Амител

Веселая семья перед Новым годом / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Порядка 36% жителей Барнаула планируют провести основную часть новогодних каникул дома. Таковы результаты опроса SuperJob. Самыми популярными занятиями на праздниках стали общение с близкими, игры с детьми, просмотр сериалов, чтение, прогулки и "ничегонеделанье".

Каждый пятый опрошенный (20%) заявил, что у него фактически не будет выходных – он будет работать по обычному графику. Поездки по России планируют 6% барнаульцев (чаще всего в Москву и Санкт-Петербург), за границу – 4% (лидеры – Таиланд, Египет и ОАЭ). Провести праздники на даче собираются 7%, в гостях у друзей или родственников – 12%.

Исследование также выявило гендерные различия: мужчины значительно чаще женщин сообщают о работе в каникулы (26% против 14%), тогда как женщины чаще планируют остаться дома (41% против 31% у мужчин). Молодежь до 35 лет чаще будет работать или ходить в гости, а горожане 45+ отдают предпочтение дачному отдыху.

Кроме того, респонденты с доходом выше 150 тысяч рублей в месяц чаще отправляются на дачи и в путешествия по стране, а те, кто зарабатывает до 80 тысяч, – остаются дома или ходят в гости.

