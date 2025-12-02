В Барнауле мужчины чаще женщин покупают новогодние подарки спонтанно

Молодежь Барнаула до 35 лет чаще других начинает покупать новогодние подарки заранее

02 декабря 2025, 15:50, ИА Амител

Новогодняя елка. Подарки / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Почти четверть жителей Барнаула (22%) покупают новогодние подарки спонтанно, без предварительного планирования. Таковы данные опроса, проведенного сервисом SuperJob.

Наиболее популярным периодом для покупок являются две-три недели до праздника – так поступают 20% респондентов. Еще 19% начинают готовиться за месяц, а 11% – за несколько месяцев. При этом 12% барнаульцев вообще не занимаются закупкой подарков.

Исследование выявило заметные гендерные различия: женщины более склонны к заблаговременным покупкам (23% начинают за месяц, 15% – еще раньше), тогда как мужчины чаще совершают спонтанные покупки или полностью перекладывают эту задачу на супруг.

Также интересна возрастная динамика: молодежь до 35 лет активнее всего покупает подарки за две-три недели до Нового года (26%), а респонденты 35–45 лет чаще других склонны к спонтанным покупкам (34%).

Чем выше уровень дохода, тем больше склонность к экспромту: среди зарабатывающих от 150 тысяч рублей спонтанные покупки совершают 32%, тогда как среди тех, чей доход не превышает 80 тысяч, таких только 17%.

