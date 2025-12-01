Только треть барнаульцев довольны 12-дневными новогодними каникулами

Опрос показал, что большинство жителей города предпочли бы более короткий отдых

01 декабря 2025, 22:00, ИА Амител

Веселая семья перед Новым годом / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Лишь 30% экономически активных жителей Барнаула считают оптимальной утвержденную продолжительность новогодних каникул 2026 года, которые продлятся 12 дней – с 31 декабря по 11 января. Таковы результаты социологического опроса сервиса SuperJob, проведенного в городе.

Большинство респондентов (43%) высказались за сокращение продолжительности отдыха. При этом желаемая средняя длина каникул составляет девять дней. 9% опрошенных хотели бы отдыхать дольше официального срока, а 3% заявили, что вообще не нуждаются в каникулах и готовы выйти на работу сразу после праздника.

Исследование выявило заметные гендерные различия: 12-дневные каникулы поддерживают 34% женщин против 26% мужчин. Представители сильного пола чаще склонны к более длительному отдыху (13–14 дней).

Также интересна возрастная динамика: продлить каникулы чаще хотят молодые люди до 35 лет, а утвержденную продолжительность чаще одобряют респонденты 35–45 лет.

Наименьшую поддержку 12-дневные каникулы получили среди высокооплачиваемых барнаульцев с доходом от 150 тысяч рублей – лишь 23% из них довольны такой продолжительностью отдыха.

