Только треть барнаульцев довольны 12-дневными новогодними каникулами
Опрос показал, что большинство жителей города предпочли бы более короткий отдых
01 декабря 2025, 22:00, ИА Амител
Лишь 30% экономически активных жителей Барнаула считают оптимальной утвержденную продолжительность новогодних каникул 2026 года, которые продлятся 12 дней – с 31 декабря по 11 января. Таковы результаты социологического опроса сервиса SuperJob, проведенного в городе.
Большинство респондентов (43%) высказались за сокращение продолжительности отдыха. При этом желаемая средняя длина каникул составляет девять дней. 9% опрошенных хотели бы отдыхать дольше официального срока, а 3% заявили, что вообще не нуждаются в каникулах и готовы выйти на работу сразу после праздника.
Исследование выявило заметные гендерные различия: 12-дневные каникулы поддерживают 34% женщин против 26% мужчин. Представители сильного пола чаще склонны к более длительному отдыху (13–14 дней).
Также интересна возрастная динамика: продлить каникулы чаще хотят молодые люди до 35 лет, а утвержденную продолжительность чаще одобряют респонденты 35–45 лет.
Наименьшую поддержку 12-дневные каникулы получили среди высокооплачиваемых барнаульцев с доходом от 150 тысяч рублей – лишь 23% из них довольны такой продолжительностью отдыха.
Ранее amic.ru рассказал, как мы будем отдыхать на новогодних каникулах в 2026 году и когда нужно выходить на работу.
22:14:41 01-12-2025
Да все довольны. Можно и на полгода выходные сделать. Без зарплаты и без дохода
09:03:22 02-12-2025
Гость (22:14:41 01-12-2025) Да все довольны. Можно и на полгода выходные сделать. Без за...
Если работодатель не оплачивает вам официальные выходные, то может проблема не в выходных?
23:23:56 01-12-2025
видимо следующий опрос будет - поддерживают ли барнаульцы 12 часовой рабочий день, угу.
23:26:29 01-12-2025
Опрос показал, что большинство жителей города предпочли бы более короткий отдых-------- нам хлеба не надо, работу давай? 😏
08:22:43 02-12-2025
Подбираются к нашим выходным.Обрабатывать начали.
08:30:19 02-12-2025
Депутатов опрашивали, наверное.
08:33:24 02-12-2025
Треть +1. Меня не опрашивали. Я за!
09:07:22 02-12-2025
Кто те дюди, которые жалуются?! У кого оклад, те только рады. Сфера услуг в эти дни работает на все 146%. Тем, у кого заработок складывается от выработки, так им никто не запрещает работать
09:42:38 02-12-2025
У кого интересно спрашивали ? Я не знаю ни одного человека из своих знакомых кто был бы против, а знакомых у меня ну очень много. Липовая статистика, впрочем как и всегда. После запарки конца года такая передышка - как глоток свежего воздуха, двумя руками только ЗА !
14:19:11 02-12-2025
Гость (09:42:38 02-12-2025) У кого интересно спрашивали ? Я не знаю ни одного человека и... Вся запарка перед полумесячным загулом как раз будто перед апокалипсисом
09:54:02 02-12-2025
недовольны только те, кто работает в эти дни
потому что тоже хотели бы отдохнуть
11:30:18 02-12-2025
недовольны видимо те, кто по жизни вообще не работает
12:22:07 02-12-2025
Логичнее бы было сделать столько выходных (при прочих равных условиях) в мае, а не в январе!