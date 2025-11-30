Стало известно, какие изменения ждут водителей с 1 декабря 2025 года

С начала декабря россиянам предстоит столкнуться с пересчетом утильсбора, обязательной зимней резиной и окончанием срока действия водительских прав

30 ноября 2025, 19:00, ИА Амител

За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Декабрь 2025 года принесет российским автомобилистам сразу несколько важных изменений, которые затронут как кошельки, так и привычные правила эксплуатации транспорта. С 1 декабря вступают в силу новые требования к шинам, ужесточаются правила ввоза автомобилей, а у некоторых водителей истекает срок действия прав, пишет Autonews.ru.

Ужесточение правил для импортеров

Главное изменение – новая методика расчета утилизационного сбора. Льгота для физических лиц, ввозящих машины из-за рубежа, теперь будет распространяться только на автомобили мощностью до 160 л.с. Более производительные модели попадут под коммерческий тариф. Эксперты прогнозируют резкий рост цен на популярные модели – от сотен тысяч до миллионов рублей.

Обязательная зимняя резина

С 1 декабря эксплуатация автомобиля без зимних шин становится административным нарушением. Инспекторы смогут проверить соответствие по маркировке на покрышках. Штраф за езду на летней резине составит 500 рублей.

Замена водительских прав

До конца декабря необходимо заменить права, срок действия которых истекал в период с 2022 по 2023 год – именно для этих документов ранее было предоставлено автоматическое продление на три года. Просрочка грозит штрафом от 5 до 15 тысяч рублей и эвакуацией автомобиля на штрафстоянку.

Среди других значимых изменений – дедлайн по оплате транспортного налога за 2024 год, обновление справочников по ОСАГО 19 декабря и завершение акции с бесплатным проездом для электромобилей по платным трассам 31 декабря.

