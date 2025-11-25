Сергей Миронов предложил отменить транспортный налог для всех автовладельцев
Депутат заявил, что вместо повышения налога на малолитражки необходимо ввести прогрессивный налог на роскошь для владельцев дорогих автомобилей
25 ноября 2025, 19:00, ИА Амител
Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил с резкой критикой планов регионов по повышению транспортного налога, пишет "Газета.ру". Парламентарий заявил, что этот сбор должен быть полностью отменен, поскольку автовладельцы уже платят акцизы на топливо, которые постоянно растут.
«Программная позиция "Справедливой России": транспортный налог нужно не повышать, а ликвидировать. Чиновники правительства при очередном повышении акцизов обещали отменить транспортный налог, но этот побор сохраняется, и автомобилисты платят дважды», – подчеркнул Миронов.
Особое негодование политика вызвало то, что повышение налога в первую очередь затронет владельцев малолитражных автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил, к которым относятся многие отечественные модели.
В качестве альтернативы Миронов предложил ввести полноценный налог на роскошь для владельцев дорогих автомобилей.
«Для авто от 20 млн рублей мы предлагали ставку 1% от стоимости, для машин в 30-50 млн – 2%, 50-100 млн – 3%, а свыше 100 млн – 4%. Такой подход будет гораздо справедливее», – пояснил политик.
Ранее власти трех регионов России предложили повысить транспортный налог. Обосновывая эту меру, они ссылаются на значительный рост доходов населения.
19:04:56 25-11-2025
Против своих чтоли попер (любитель хайпануть)
19:58:12 25-11-2025
Гость (19:04:56 25-11-2025) Против своих чтоли попер (любитель хайпануть)... пиар простой
19:21:49 25-11-2025
Пустые слова.
А кому он предложил?
19:23:20 25-11-2025
Вколите уже Сереже-десантнику седативное что нибудь. А то его кипучая "бабаягапротив" деятельность уже начинает приносить противоположные плоды. Он ведь и сам прекрасно понимает, что все его предложения абсурдны и никогда не будут приняты в госду*е, не говоря про более высокие инстанции. Но продолжает "гнать пургу" как Песков...
06:24:36 26-11-2025
Гость (19:23:20 25-11-2025) Вколите уже Сереже-десантнику седативное что нибудь. А то ег... а озвучивать надо предложения, только которые примут? Там НДС, пенсионный возраст и т.д.? Идея-то здравая. Вот только аппарат правительства предпочитает шарить ручонкой в кармашке с заплаткой, а не в кармашке фрака.
10:01:51 26-11-2025
Гость (06:24:36 26-11-2025) а озвучивать надо предложения, только которые примут? Там НД... Идея то здравая, не спорю. Но десантник сам прекрасно понимает всю бесполезность своего предложения. При текущем преобладании ЕР во всех направлениях власти, этого никогда не случится. А его СР, даже после его популистских заявлений, если получится 10% занять в госду*е, то это будет очень замечательно (для него). Т.б. СР так же пляшет под дудку едра, как и остальные.
19:27:29 25-11-2025
На Рутубе заливают канал Funny4. Там в одном видео авторша ужасается большому налогу на их новую машину ( аж 1800$). Но! В платежке указывается, на что конкретно идет каждый доллар из этой суммы, причем расходоваться деньги будут только в их штате. Весьма любопытный список. У нас вроде давно собирались убрать налог, заменив акцизами за топливо. Акцизы растут, налог отменить забыли. Справедливо было бы оставить на авто стоимостью выше 5млн, более дешевым, конечно, отменить.
20:05:02 25-11-2025
Гость (19:27:29 25-11-2025) причем расходоваться деньги будут только в их штате
Ну у нас в принципе так же, По крайней мере в начале. Налог поступает в региональный бюджет (как в и там в бюджет штата). Вот только куда его запулят после сбора... Тут возникает множество вопросов.
21:31:57 25-11-2025
Миронов что-то изрыгает из своего рта, но никто даже не реагирует на эти отрыжки. Пора бы уже замолкнуть, мне кажется
21:59:37 25-11-2025
до 100 сил 10 автомобилей а больше 100 сил миллион вот и налоги
22:11:56 25-11-2025
Каждой бабе по мужику, а каждому мужику по бутылке водки! Клево я придумал, да?
22:39:49 25-11-2025
ХА-ХА! Какая у власти память короткая! Помница при очередном скачке цен на бензин народу обещали отменить транспортный налог, размазав его в цене на бензин: типа кто много ездит то и больше платить будет , а кто мало ездит или зимой на приколе тому меньше придется платить. И что? Цену на бензин подняли а транспортный налог оставили- местным властям деньги то тоже нужны. И выпадающий доход нечем компенсировать.
09:53:03 26-11-2025
Гость (22:39:49 25-11-2025) ХА-ХА! Какая у власти память короткая! Помница при очередном... Да, помню, было такое, акциз дополнительный на топливо ввели и налог оставили. Замечательно, все для блага населения страны !
13:52:53 26-11-2025
Гость (09:53:03 26-11-2025) Да, помню, было такое, акциз дополнительный на топливо ввели... Не во всех регионах есть транспортный налог! Много регионов, где его отменили, т.к. он уже включен в стоимость бензина. Каждый регион этот вопрос решает самостоятельно
00:06:11 26-11-2025
Милонова- в ПРЕЗИДЕНТЫ!
09:28:29 26-11-2025
Вот только куда его запулят после сбора... Тут возникает множество вопросов. Как куда ?на монумент "Обь" и памятник великому , влюбленному в Барнаул писателю. А вы думаете на дело?