Сергей Миронов предложил отменить транспортный налог для всех автовладельцев

Депутат заявил, что вместо повышения налога на малолитражки необходимо ввести прогрессивный налог на роскошь для владельцев дорогих автомобилей

25 ноября 2025, 19:00, ИА Амител

Руль. Автомобиль / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил с резкой критикой планов регионов по повышению транспортного налога, пишет "Газета.ру". Парламентарий заявил, что этот сбор должен быть полностью отменен, поскольку автовладельцы уже платят акцизы на топливо, которые постоянно растут.

«Программная позиция "Справедливой России": транспортный налог нужно не повышать, а ликвидировать. Чиновники правительства при очередном повышении акцизов обещали отменить транспортный налог, но этот побор сохраняется, и автомобилисты платят дважды», – подчеркнул Миронов.

Особое негодование политика вызвало то, что повышение налога в первую очередь затронет владельцев малолитражных автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил, к которым относятся многие отечественные модели.

В качестве альтернативы Миронов предложил ввести полноценный налог на роскошь для владельцев дорогих автомобилей.

«Для авто от 20 млн рублей мы предлагали ставку 1% от стоимости, для машин в 30-50 млн – 2%, 50-100 млн – 3%, а свыше 100 млн – 4%. Такой подход будет гораздо справедливее», – пояснил политик.

Ранее власти трех регионов России предложили повысить транспортный налог. Обосновывая эту меру, они ссылаются на значительный рост доходов населения.