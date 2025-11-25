НОВОСТИТранспорт

Сергей Миронов предложил отменить транспортный налог для всех автовладельцев

Депутат заявил, что вместо повышения налога на малолитражки необходимо ввести прогрессивный налог на роскошь для владельцев дорогих автомобилей

25 ноября 2025, 19:00, ИА Амител

Руль. Автомобиль / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил с резкой критикой планов регионов по повышению транспортного налога, пишет "Газета.ру". Парламентарий заявил, что этот сбор должен быть полностью отменен, поскольку автовладельцы уже платят акцизы на топливо, которые постоянно растут.

«Программная позиция "Справедливой России": транспортный налог нужно не повышать, а ликвидировать. Чиновники правительства при очередном повышении акцизов обещали отменить транспортный налог, но этот побор сохраняется, и автомобилисты платят дважды», – подчеркнул Миронов.

Особое негодование политика вызвало то, что повышение налога в первую очередь затронет владельцев малолитражных автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил, к которым относятся многие отечественные модели.

В качестве альтернативы Миронов предложил ввести полноценный налог на роскошь для владельцев дорогих автомобилей.

«Для авто от 20 млн рублей мы предлагали ставку 1% от стоимости, для машин в 30-50 млн – 2%, 50-100 млн – 3%, а свыше 100 млн – 4%. Такой подход будет гораздо справедливее», – пояснил политик.

Ранее власти трех регионов России предложили повысить транспортный налог. Обосновывая эту меру, они ссылаются на значительный рост доходов населения.

Комментарии


Гость

19:04:56 25-11-2025

Против своих чтоли попер (любитель хайпануть)

  


гость

19:58:12 25-11-2025

Гость (19:04:56 25-11-2025) Против своих чтоли попер (любитель хайпануть)... пиар простой

  


Олег

19:21:49 25-11-2025

Пустые слова.
А кому он предложил?

  


Гость

19:23:20 25-11-2025

Вколите уже Сереже-десантнику седативное что нибудь. А то его кипучая "бабаягапротив" деятельность уже начинает приносить противоположные плоды. Он ведь и сам прекрасно понимает, что все его предложения абсурдны и никогда не будут приняты в госду*е, не говоря про более высокие инстанции. Но продолжает "гнать пургу" как Песков...

  


Гость

06:24:36 26-11-2025

Гость (19:23:20 25-11-2025) Вколите уже Сереже-десантнику седативное что нибудь. А то ег... а озвучивать надо предложения, только которые примут? Там НДС, пенсионный возраст и т.д.? Идея-то здравая. Вот только аппарат правительства предпочитает шарить ручонкой в кармашке с заплаткой, а не в кармашке фрака.

  


Гость

10:01:51 26-11-2025

Гость (06:24:36 26-11-2025) а озвучивать надо предложения, только которые примут? Там НД... Идея то здравая, не спорю. Но десантник сам прекрасно понимает всю бесполезность своего предложения. При текущем преобладании ЕР во всех направлениях власти, этого никогда не случится. А его СР, даже после его популистских заявлений, если получится 10% занять в госду*е, то это будет очень замечательно (для него). Т.б. СР так же пляшет под дудку едра, как и остальные.

  


Гость

19:27:29 25-11-2025

На Рутубе заливают канал Funny4. Там в одном видео авторша ужасается большому налогу на их новую машину ( аж 1800$). Но! В платежке указывается, на что конкретно идет каждый доллар из этой суммы, причем расходоваться деньги будут только в их штате. Весьма любопытный список. У нас вроде давно собирались убрать налог, заменив акцизами за топливо. Акцизы растут, налог отменить забыли. Справедливо было бы оставить на авто стоимостью выше 5млн, более дешевым, конечно, отменить.

  


Гость

20:05:02 25-11-2025

Гость (19:27:29 25-11-2025) причем расходоваться деньги будут только в их штате
Ну у нас в принципе так же, По крайней мере в начале. Налог поступает в региональный бюджет (как в и там в бюджет штата). Вот только куда его запулят после сбора... Тут возникает множество вопросов.

  


Ш

21:31:57 25-11-2025

Миронов что-то изрыгает из своего рта, но никто даже не реагирует на эти отрыжки. Пора бы уже замолкнуть, мне кажется

  


ГОСТЬ

21:59:37 25-11-2025

до 100 сил 10 автомобилей а больше 100 сил миллион вот и налоги

  


Musik

22:11:56 25-11-2025

Каждой бабе по мужику, а каждому мужику по бутылке водки! Клево я придумал, да?

  


Гость

22:39:49 25-11-2025

ХА-ХА! Какая у власти память короткая! Помница при очередном скачке цен на бензин народу обещали отменить транспортный налог, размазав его в цене на бензин: типа кто много ездит то и больше платить будет , а кто мало ездит или зимой на приколе тому меньше придется платить. И что? Цену на бензин подняли а транспортный налог оставили- местным властям деньги то тоже нужны. И выпадающий доход нечем компенсировать.

  


Гость

09:53:03 26-11-2025

Гость (22:39:49 25-11-2025) ХА-ХА! Какая у власти память короткая! Помница при очередном... Да, помню, было такое, акциз дополнительный на топливо ввели и налог оставили. Замечательно, все для блага населения страны !

  


Гость

13:52:53 26-11-2025

Гость (09:53:03 26-11-2025) Да, помню, было такое, акциз дополнительный на топливо ввели... Не во всех регионах есть транспортный налог! Много регионов, где его отменили, т.к. он уже включен в стоимость бензина. Каждый регион этот вопрос решает самостоятельно

  


Гость

00:06:11 26-11-2025

Милонова- в ПРЕЗИДЕНТЫ!

  


Гость

09:28:29 26-11-2025

Вот только куда его запулят после сбора... Тут возникает множество вопросов. Как куда ?на монумент "Обь" и памятник великому , влюбленному в Барнаул писателю. А вы думаете на дело?

  

