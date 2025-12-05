С Нового года должны повысить все меры социальной поддержки

05 декабря 2025, 14:06, ИА Амител

Пенсионер, пенсия / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

В России с началом 2026 года планируется увеличение ряда социальных пособий и пенсионных выплат. Об этом рассказал депутат Государственной Думы Алексей Говырин в интервью ТАСС.

С 1 января страховые пенсии вырастут на 7,6%. Согласно прогнозам правительства, средний размер страховой пенсии по старости достигнет 27 тысяч рублей ежемесячно. Военные пенсии также подвергнутся изменениям: денежное довольствие, используемое для расчета пенсии, будет увеличено до коэффициента 93,59%, при этом повышение ожидается в октябре.

Кроме того, с 1 февраля будет увеличено единовременное пособие, выплачиваемое при рождении ребенка, до суммы 28 773 рубля. Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им полутора лет составит 10 790 рублей, а для застрахованных граждан максимальная сумма данного пособия может достигать 83 тысяч рублей.

Подчеркивается, что ежемесячные выплаты, предназначенные для семей с детьми в возрасте до 17 лет, будут определяться исходя из величины прожиточного минимума, установленного на 2026 год в размере 18 939 рублей.