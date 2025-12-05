НОВОСТИОбщество

Стало известно, кому повысят пенсии с 1 января 2026 года

С Нового года должны повысить все меры социальной поддержки

05 декабря 2025, 14:06, ИА Амител

Пенсионер, пенсия / Сгенерировано Midjourney / amic.ru
Пенсионер, пенсия / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

В России с началом 2026 года планируется увеличение ряда социальных пособий и пенсионных выплат. Об этом рассказал депутат Государственной Думы Алексей Говырин в интервью ТАСС.

С 1 января страховые пенсии вырастут на 7,6%. Согласно прогнозам правительства, средний размер страховой пенсии по старости достигнет 27 тысяч рублей ежемесячно. Военные пенсии также подвергнутся изменениям: денежное довольствие, используемое для расчета пенсии, будет увеличено до коэффициента 93,59%, при этом повышение ожидается в октябре.

Кроме того, с 1 февраля будет увеличено единовременное пособие, выплачиваемое при рождении ребенка, до суммы 28 773 рубля. Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им полутора лет составит 10 790 рублей, а для застрахованных граждан максимальная сумма данного пособия может достигать 83 тысяч рублей.

Подчеркивается, что ежемесячные выплаты, предназначенные для семей с детьми в возрасте до 17 лет, будут определяться исходя из величины прожиточного минимума, установленного на 2026 год в размере 18 939 рублей.

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Правда ли, что россияне получат 13-ю пенсию в конце 2025 года?

Законопроект о дополнительной пенсионной выплате внесли в Госдуму
НОВОСТИОбщество

пенсии выплаты Хорошие новости

Комментарии 5

Avatar Picture
ППШариков

14:44:25 05-12-2025

достигнет 27 тысяч.... и ни в чем себе не отказывай )))

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:25:23 05-12-2025

Средний размер пенсии достигнет 27 т. р. - означает от 13 т. р. и до 200 т. р.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:58:03 05-12-2025

Средний размер пенсии достигнет 27 т. р. - означает от 13 т. р. и до 200 т. р.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:36:38 05-12-2025

Военных сюда притянули зачем?

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Татьяна

19:58:59 05-12-2025

А цены на сколько вырастут????? Хватит ли этих увеличенных пенсий????

  -6 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров