Правда ли, что россияне получат 13-ю пенсию в конце 2025 года?

Законопроект о дополнительной пенсионной выплате внесли в Госдуму

05 декабря 2025, 06:45, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Законопроект, предлагающий выплачивать россиянам 13-ю пенсию в конце года, внесли на рассмотрение в Госдуму. Это сделал руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергей Миронов, сообщает ТАСС. Он пояснил, что пенсионерам, чьи доходы нельзя назвать высокими, нуждаются в материальной поддержке в преддверии Нового года.

О том, ждать ли россиянам 13-й пенсии в декабре 2025 года, – в материале amic.ru.

Правда ли, что россияне в 2025 году получат 13-ю пенсию?

Никакого решения об этом не принято. Сейчас это лишь законопроект, который Сергей Миронов уже действительно внес в Госдуму.
В документе предлагается внести изменения в закон "О страховых пенсиях", добавив туда положение о ежегодной доплате к страховой пенсии. Осуществлять ее предполагается в конце года, ближе к новогодним праздникам. 
Авторы идеи считают, что размер такой выплаты должен быть равен размеру пенсии по старости. Например, в 2025 году средний размер 13-й пенсии составил бы 22 875 рублей.
Как авторы законопроекта объясняют идею о 13-й пенсии?

Сергей Миронов убежден, что принятие законопроекта стало бы отличным примером стратегии заботы о пожилых гражданах, которой придерживаются сегодня в России. Он также отметил, что большая часть доходов пенсионеров уходит на оплату услуг ЖКХ и лекарств, а вот на продукты денег хватает не всегда. 13-я пенсия стала бы отличной возможностью для пожилых людей "себя побаловать, накрыть нормальный стол, купить подарки внукам", сказал депутат в беседе с ТАСС.
«Давно пора, хотя бы такой разовой выплатой сказать им спасибо! Мы обязательно добьемся введения 13-й пенсии, так же как добились возвращения индексации работающим пенсионерам», – передает его слова издание.
Каков шанс, что 13-ю пенсию действительно введут в России?

Опыт предыдущих лет показывает, что шанс невелик. Дело в том, что законопроекты, предлагающие ввести 13-ю пенсию к Новому году, вносят в Госдуму ежегодно. К примеру, те же справедливороссы борются за эту инициативу с 2013 года. Но до сих пор никакого решения на этот счет принято не было.
Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

06:57:38 05-12-2025

Я вот гражданин РФ, соответственно меня тоже можно отнести к россиянам. Но не пенсионер. Вопрос: а мне тоже положена 13-я пенсия?

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

07:41:48 05-12-2025

Гость (06:57:38 05-12-2025) Я вот гражданин РФ, соответственно меня тоже можно отнести к... По возрасту смотря. Вам 120?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:20:06 05-12-2025

Гость (06:57:38 05-12-2025) Я вот гражданин РФ, соответственно меня тоже можно отнести к... Да, конечно. Для этого необходимо, чтобы приняли такую выплату. Ну и соответственно, ваш выход на пенсию.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
.....

07:16:36 05-12-2025

От мертвого осла уши...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:08:28 05-12-2025

Опять лапша на уши - ничего депутаты не решают....

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Решают

08:19:50 05-12-2025

Все для себя любимых!

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей Александрович

09:20:04 05-12-2025

Очередная брехня. Как можно верить депутатам которые живут в России на такие оклады как у них?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гостья

09:54:08 05-12-2025

13 пенсию не дадут, а мошенники уже бабушкам звонят. Моей уже позвонили.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
---

11:43:00 05-12-2025

Гость (08:08:28 05-12-2025) Опять лапша на уши - ничего депутаты не решают....... Удавятся, но не дадут

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Флус

14:19:07 05-12-2025

--- (11:43:00 05-12-2025) Удавятся, но не дадут... Как ничего не решают , для себя они все решают, даже на много на перед.

  -3 Нравится
Ответить
