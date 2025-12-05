Правда ли, что россияне получат 13-ю пенсию в конце 2025 года?
Законопроект о дополнительной пенсионной выплате внесли в Госдуму
05 декабря 2025, 06:45, ИА Амител
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Законопроект, предлагающий выплачивать россиянам 13-ю пенсию в конце года, внесли на рассмотрение в Госдуму. Это сделал руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергей Миронов, сообщает ТАСС. Он пояснил, что пенсионерам, чьи доходы нельзя назвать высокими, нуждаются в материальной поддержке в преддверии Нового года.
О том, ждать ли россиянам 13-й пенсии в декабре 2025 года, – в материале amic.ru.
Правда ли, что россияне в 2025 году получат 13-ю пенсию?
Никакого решения об этом не принято. Сейчас это лишь законопроект, который Сергей Миронов уже действительно внес в Госдуму.
В документе предлагается внести изменения в закон "О страховых пенсиях", добавив туда положение о ежегодной доплате к страховой пенсии. Осуществлять ее предполагается в конце года, ближе к новогодним праздникам.
Авторы идеи считают, что размер такой выплаты должен быть равен размеру пенсии по старости. Например, в 2025 году средний размер 13-й пенсии составил бы 22 875 рублей.
Как авторы законопроекта объясняют идею о 13-й пенсии?
Сергей Миронов убежден, что принятие законопроекта стало бы отличным примером стратегии заботы о пожилых гражданах, которой придерживаются сегодня в России. Он также отметил, что большая часть доходов пенсионеров уходит на оплату услуг ЖКХ и лекарств, а вот на продукты денег хватает не всегда. 13-я пенсия стала бы отличной возможностью для пожилых людей "себя побаловать, накрыть нормальный стол, купить подарки внукам", сказал депутат в беседе с ТАСС.
«Давно пора, хотя бы такой разовой выплатой сказать им спасибо! Мы обязательно добьемся введения 13-й пенсии, так же как добились возвращения индексации работающим пенсионерам», – передает его слова издание.
Каков шанс, что 13-ю пенсию действительно введут в России?
Опыт предыдущих лет показывает, что шанс невелик. Дело в том, что законопроекты, предлагающие ввести 13-ю пенсию к Новому году, вносят в Госдуму ежегодно. К примеру, те же справедливороссы борются за эту инициативу с 2013 года. Но до сих пор никакого решения на этот счет принято не было.
