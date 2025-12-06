Как рассказали эксперты, на премию могут рассчитывать те, у кого она прописана в трудовом договоре

06 декабря 2025, 16:35, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

Выплата так называемой 13-й зарплаты полагается работникам в России лишь в том случае, если это предусмотрено трудовым договором. Об этом сообщила Евгения Ганькина, руководитель департамента развития организаций в Роскачестве, в интервью "Ленте.ру".

«Ключевой момент для сотрудников: если премиальные выплаты зафиксированы в официальных документах, компания должна их исполнять. В противном случае, когда выплата не имеет обязательного характера, ее получение не гарантируется», – пояснила эксперт.

Ганькина подчеркнула, что в российском трудовом кодексе отсутствует понятие "13-я зарплата", и такая практика не является повсеместной. Подобная премия, как правило, встречается в крупных организациях, отметила она. Эксперт также добавила, что чаще всего работодатели используют 13-ю зарплату как средство стимулирования и удержания персонала.