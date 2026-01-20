Стало известно, сколько беременных студенток получили по 100 тысяч рублей на Алтае
Мера поддержки работает в крае с 2025 года
20 января 2026, 15:50, ИА Амител
В Алтайском крае с начала 2025 года реализуется программа, в рамках которой материальную поддержку получают студентки, готовящиеся стать мамами. Всего за 12 месяцев выплату получили 460 девушек, сообщает "Атмосфера".
По данным Минсоцзащиты региона, беременным студенткам начислили пособия на общую сумму 46 млн рублей, каждой – по 100 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2026 года, все запланированные пособия выплачены.
В 2026 году власти планируют предоставить единовременную выплату примерно 500 беременным студенткам, которые учатся очно.
Ранее ведомство сообщало, что в крае будущим мамам, учащимся в вузах и ссузах, выделили в общей сложности более 41 млн рублей.
16:45:03 20-01-2026
так понимаю, что нейросети дано было задание сгенерировать к статье картинку с недалекой идиоткой у которой в башке, как у гомера симпсона обезьянка блюдцами стучит
16:51:52 20-01-2026
А если выкидыш или аборт - деньги отберут?
18:34:33 20-01-2026
Гость (16:51:52 20-01-2026) А если выкидыш или аборт - деньги отберут?... выплаты когда ребенку 3 годика (?)
12:31:07 21-01-2026
Гость (16:51:52 20-01-2026) А если выкидыш или аборт - деньги отберут?...
"- должна 12 недель стоять на учете в медицинской организации
- должна обратиться до родоразрешения "
Аборт по желанию уже нельзя сделать, а вот если будет в дальнейшем аборт по медицинским показаниям или выкидыш, то да, выплатят по закону.
17:17:04 20-01-2026
Есть статистика про школьниц?
09:37:45 21-01-2026
Гость (17:17:04 20-01-2026) Есть статистика про школьниц?... Им не положено.
12:25:16 21-01-2026
Гость (09:37:45 21-01-2026) Им не положено. ...
Ты прав. "...предусмотрен для беременной девушки-студентки, которая получает средне-профессиональное образование либо высшее образование в очной форме. "
18:35:33 20-01-2026
"не стоит ждать до пятого, женитесь на втором!" песня из 1960х, студенческая. Тогда в СССР упала рождаемость
22:11:15 20-01-2026
До учёбы ли обременённым студенткам? Какие "специалистки" из них по окончании вуза? - не об этом ли надлежало подумать власти прежде, чем соблазнять их сотнею штук, причём всего лишь 'деревянными'?
12:27:01 21-01-2026
Гость (22:11:15 20-01-2026) До учёбы ли обременённым студенткам? Какие "специалистки" из...
Учитывая, что с каждым годом высшее образование становится все более недоступным, эта не та проблема которая их волнует.