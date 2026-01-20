НОВОСТИОбщество

Стало известно, сколько беременных студенток получили по 100 тысяч рублей на Алтае

Мера поддержки работает в крае с 2025 года

20 января 2026, 15:50, ИА Амител

Беременная студентка / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
В Алтайском крае с начала 2025 года реализуется программа, в рамках которой материальную поддержку получают студентки, готовящиеся стать мамами. Всего за 12 месяцев выплату получили 460 девушек, сообщает "Атмосфера".

По данным Минсоцзащиты региона, беременным студенткам начислили пособия на общую сумму 46 млн рублей, каждой – по 100 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2026 года, все запланированные пособия выплачены.

В 2026 году власти планируют предоставить единовременную выплату примерно 500 беременным студенткам, которые учатся очно.

Ранее ведомство сообщало, что в крае будущим мамам, учащимся в вузах и ссузах, выделили в общей сложности более 41 млн рублей.

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

16:45:03 20-01-2026

так понимаю, что нейросети дано было задание сгенерировать к статье картинку с недалекой идиоткой у которой в башке, как у гомера симпсона обезьянка блюдцами стучит

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:51:52 20-01-2026

А если выкидыш или аборт - деньги отберут?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:34:33 20-01-2026

Гость (16:51:52 20-01-2026) А если выкидыш или аборт - деньги отберут?... выплаты когда ребенку 3 годика (?)

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:31:07 21-01-2026

Гость (16:51:52 20-01-2026) А если выкидыш или аборт - деньги отберут?...
"- должна 12 недель стоять на учете в медицинской организации
- должна обратиться до родоразрешения "

Аборт по желанию уже нельзя сделать, а вот если будет в дальнейшем аборт по медицинским показаниям или выкидыш, то да, выплатят по закону.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:17:04 20-01-2026

Есть статистика про школьниц?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:37:45 21-01-2026

Гость (17:17:04 20-01-2026) Есть статистика про школьниц?... Им не положено.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:25:16 21-01-2026

Гость (09:37:45 21-01-2026) Им не положено. ...
Ты прав. "...предусмотрен для беременной девушки-студентки, которая получает средне-профессиональное образование либо высшее образование в очной форме. "

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:35:33 20-01-2026

"не стоит ждать до пятого, женитесь на втором!" песня из 1960х, студенческая. Тогда в СССР упала рождаемость

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:11:15 20-01-2026

До учёбы ли обременённым студенткам? Какие "специалистки" из них по окончании вуза? - не об этом ли надлежало подумать власти прежде, чем соблазнять их сотнею штук, причём всего лишь 'деревянными'?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:27:01 21-01-2026

Гость (22:11:15 20-01-2026) До учёбы ли обременённым студенткам? Какие "специалистки" из...
Учитывая, что с каждым годом высшее образование становится все более недоступным, эта не та проблема которая их волнует.

  -6 Нравится
Ответить
