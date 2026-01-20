Стало известно, сколько беременных студенток получили по 100 тысяч рублей на Алтае

Мера поддержки работает в крае с 2025 года

20 января 2026, 15:50, ИА Амител

Беременная студентка / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Алтайском крае с начала 2025 года реализуется программа, в рамках которой материальную поддержку получают студентки, готовящиеся стать мамами. Всего за 12 месяцев выплату получили 460 девушек, сообщает "Атмосфера".

По данным Минсоцзащиты региона, беременным студенткам начислили пособия на общую сумму 46 млн рублей, каждой – по 100 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2026 года, все запланированные пособия выплачены.

В 2026 году власти планируют предоставить единовременную выплату примерно 500 беременным студенткам, которые учатся очно.

Ранее ведомство сообщало, что в крае будущим мамам, учащимся в вузах и ссузах, выделили в общей сложности более 41 млн рублей.